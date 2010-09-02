طرح مهار در تهران آغاز شد / تمهیدات ترافیکی پلیس برای روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا صبح امروز پنجشنبه با اشاره به این طرح افزود: پلیس تهران در هر سه ماه یک تمرین عملیاتی را به منظور ایجاد تعامل بین پلیسهای تخصصی اجرا می کند بر همین اساس در روز جاری نیز این طرح از ساعت 10 صبح آغاز و تا ساعت 12 ادامه دارد.

وی گفت: در روز جاری نقاط حساس تهران شناسایی شده و نیروهای عملیاتی در این نقاط مستقر می شوند تا به مقابله و برخورد با جرائم بپردازند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: با این طرح پلیس برنامه ریزی کاملی به منظور اجرای طرحهای خود انجام می دهد.

وی اظهار داشت: در طول ماه رمضان چهار طرح در تهران انجام شد و طرح روز جاری نیز در ادامه همان طرحها انجام می شود.

ساجدی نیا با اشاره به اقدامات پلیس تهران به مناسب روز قدس گفت: از روز جاری تمهیدات ترافیکی پلیس به منظور برگزاری هر چه بهتر و منظم تر راهمپیمایی روز قدس آغاز شده است.

وی ادامه داد: در روز قدس نیروهای پلیس در تمام نقاط سطح شهر حضور داشته و مانع بروز کوچکترین مشکل می شوند.