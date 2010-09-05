منابع تامین آب گرگان پاسخگو نیست

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین در حال حاضر آب شرب این شهر از منابعی تامین می‌شود که در نزدیکی شهرستان گرگان واقع است و برای تامین کمبود آب شرب باید از فواصل دورتری آب را به این شهر منتقل نمود.

وی اظهار داشت: این امر هزینه های اجرای طرح تامین آب شرب را زیاد و زمان اجرای طرح را نیز طولانی می نماید.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل و تقویت اعتبار این طرح با تلاش و پیگیری زیاد و همراهی سایر مسئولین، اعتبار طرح در سال های اخیر نسبت به سنوات گذشته رشد چشمگیری داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: بر این اساس اعتبارات تامین آب شرب شهرستان گرگان در پنج سال گذشته هشت برابر شده و اعتبار اختصاصی به این طرح از 10 میلیارد ریال در سال 84 به 120 میلیارد ریال در سال 89 افزایش یافته است.

حیدریان بیان داشت: علاوه بر این در سال های 87 بالغ بر 80 میلیارد ریال و در سال 88 یکصد میلیارد ریال به این طرح مهم اختصاص یافته است.

وی گفت: با استفاده از این اعتبارات طرح های اضطراری آبرسانی به شهر گرگان و آبرسانی از میدان سیاهتلو به بهره برداری رسیدند و در سالجاری نیز علاوه بر بهره برداری از بخشی از میدان تامین آب تقی آباد- والش آباد، آبرسانی از میدان فاضل آباد نیز آغاز خواهد شد.

حیدریان یادآورشد: برای حل مشکل کمبود آب شرب شهر گرگان و سایر مناطق استان از طریق استفاده از آبهای سطحی داخل و خارج استان برنامه ریزی شده که مطالعات این طرح انجام شده است و بنا به ضرورت نیاز تلاش می شود تا با جذب اعتبار مناسب در سال های اخیر عملیات اجرایی این طرح نیز آغاز شود.



مدیرعامل آب منطقه ای گلستان به طرح مهندسی رودخانه های استان اشاره و اضافه کرد: لایروبی و ساماندهی 92 کیلومتر از رودخانه های استان در یک سال گذشته نیز یکی دیگر از فعالیت های این شرکت بوده که در راستای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه چهار میلیارد و 437 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.



حیدریان با اشاره به در دست ساخت بودن سد کبودوال گفت: پیشرفت 78 درصدی سد کبودوال از دیگر دستاوردهای دولت است که تاکنون برای اجرای این پروژه مهم 280 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان بیان داشت: با اتمام سد و شبکه آبیاری و زهکشی زرینگل بیش از 12 هزار هکتار از اراضی استان سیر آب شده و اراضی منطقه از کم آبی نجات می یابد.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌آوری و تنظیم سالانه 51 میلیون متر مکعب جریان‌های رودخانه‌های زرینگل و کبودوال برای توسعه و بهبود کشاورزی از اهداف اجرای این طرح است و امیدواریم با اختصاص اعتبار مورد نیاز، این سد تا نیمه دوم سال 90 آماده بهره برداری شود.

حیدریان یادآورشد: علاوه بر ده ها پروژه در دست مطالعه و اجرای شرکت آب منطقه ای گلستان، همزمان با هفته دولت 34 پروژه شرکت ‌آب منطقه‌ای گلستان به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: برای اجرای این پروژه ها 43 میلیارد و 614 میلیون ریال هزینه شده است. همچنین برای احداث و بهره برداری از این طرح‌ها حدود یک هزار نفر ماه اشتغال در زمان اجرا ایجاد شده است.

حیدریان عنوان کرد: این پروژه‌ها شامل پنج پروژه مهندسی رودخانه، 21 پروژه بهبود بهره برداری از منابع آب و یک پروژه تامین آب کشاورزی و هفت پروژه مطالعه و سنجش منابع آب است.