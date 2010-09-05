به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان قطع عضو کشورمان تا اول مهرماه در این اردو حضور خواهند یافت و خود را جهت مسابقات جام جهانی آرژانتین آماده خواهند کرد. این اردو به سرمربیگری حمید طبیبی و مربیگری محسن اسماعیل زاده در مجتمع فرهنگی - ورزشی صدرا برپا خواهد شد.

مسابقات جهانی فوتبال قطع عضو از 24 مهر تا 5 آبان در آرژانتین برگزار می شود و ملی پوشان کشورمان یک اردوی آمادگی دیگر جهت این رقابت ها در پیش خواهند داشت.



مدعوین به این اردو عبارتند از:

ابراهیم ابراهیمی (کرمان) مهدی سعیداوی، سلطان جنامی (خوزستان)، حسن صفری (کرمانشاه)، طاها صالحی(آذربایجان غربی)، صادق امین طهماسبی (گیلان)، سید نصرالدین موسوی، ریحان یاری، مظفر کرامتی، علی نظری، محمد شیدا، کیوان خدا پرست، قاسم جوکار(فارس)، محمد ملک پور، یحیی مجیدی، محمد رضا گلشیرازی، وحید ابوالحسنی، محسن کرمی نیا (اصفهان)