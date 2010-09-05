"دیگری" راهی جشنواره هندوستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین المللی فیلم هندوستان بزرگترین جشنواره فیلم هند و یکی از قدیمیترین جشنواره های آسیا به شمار می آید. چهل و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم هندوستان از تاریخ 22 نوامبر تا 2 دسامبر سال جاری در جزیره گوا برگزار می شود و فیلمهای بلندی از سراسر جهان در آن به رقابت می پردازند.

"دیگری" با بازی محمدرضا فروتن و مریلا زارعی داستان سفر ناخواسته پسربچه ای است با مردی که قرار است به زودی ناپدریش شود و... . این فیلم را محمد علی نجفی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه کرده است.

"دیگری" اولین ساخته بلند سینمایی مهدی رحمانی همچنین در پنجاه وپنجمین دوره فیلم والادولید در اسپانیا که از تاریخ 23 تا 30 اکتبر امسال برگزار می‌شود به نمایش در می‌آید و در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم ریودوژانیرو نیز حضور دارد.