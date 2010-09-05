60 درصد سرمایه گذاری تعاونی ها توسط مردم انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نظرآباد، محمد عباسی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم هفته تعاون در نظرآباد در جمع خبرنگاران افزود: اهمیت نقش مردم در تشکیل و شکل گیری تعاونی ها یک امر غیرقابل انکار است که این امر در خصوص کشور ما نیز به شکل محسوسی صدق می کند.

وی ادامه داد: طبق برآوردهای صورت گرفته، حدود 60 درصد سرمایه گذاری که در زمینه تعاونی ها در کشور صورت می گیرد توسط خود مردم انجام می شود و مردم در این زمینه یک نقش مهم و غیرقابل انکار دارند و به این ترتیب بر مردمی بودن تعاونی ها می افزایند.

میزان آورده مردم در زمینه تعاونی ها بسیار حائز اهمیت است

این مسئول اظهار داشت: میزان آورده ای که مردم در زمینه تعاونی ها دارند، بسیار حائز اهمیت است و آنها سرمایه گذاری های مطلوبی به کمک منابع مالی خود در این خصوص انجام می دهند که این امر بسیار حائز اهمیت است و از مردمی بودن تعاونی ها حکایت می کند.

وی گفت: برخلاف این تصور که تعاونی‌ها برای گرفتن امکانات تشکیل می‌شوند، بسیاری از امور تعاونی‌هایی که در کشور تشکیل شده با هزینه خود مردم اداره می‌شود که باید به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

عباسی یادآور شد: اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزشها را عملی می سازند ضمن اینکه این اصول از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.

میزان اشتغالزایی ناشی از تشکیل تعاونی‌ها بالاست

وزیر تعاون عنوان کرد: میزان اشتغالزایی ناشی از تشکیل تعاونی‌ها بالاست که این امور ضرورت پرداختن به حل مشکلات این گونه مراکز و زمینه سازی برای کاهش موانع کاری آنها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وی افزود: ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده که این امر، اهمیت و نقش موثر آنها در کاهش مشکلات را بیش از پیش آشکار می کند.