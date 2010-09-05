واردات در دولت اصلاحات 6 برابر صادرات بود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی در حاشیه امضای تفاهمنامه سه جانبه میان بانک توسعه صادرات، اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار و سازمان تجارت ایران در جمع خبرنگاران گفت: در 5 ماهه ابتدای سال جاری صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی به 8/11 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 5/29 درصد و ارزشی 86 درصد رشد داشت.

معاون وزیر بازرگانی افزود: صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی 1/10 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 34 درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته، این میزان صادرات را حماسه آفرینی بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: عنوان کردن واردات 2 برابر صادرات در برخی از رسانه‌ها بی‌انصافی است، زیرا در ابتدای دولت نهم واردات شش برابر صادرات بوده است اما هم اکنون این نسبت کاهش یافته است.

افقهی اظهار داشت: کمیته تدابیر ویژه تجارت خارجی به صورت منظم در حال برگزاری بررسی مشکلات صادرکنندگان و تولید کنندگان است و بر این اساس، از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان درخواست می‌شود تا مشکلات پیش روی خود را با توجه به قطعنامه‌های اخیر صادر شده علیه ایران به این کمیته اعلام کنند.

به گفته افقهی، میزان واردات در 5 ماهه ابتدای سالجاری به 24 میلیارد دلار رسید که البته ترکیب آن براساس منافع ملی و مصلحت کشور بود.

رئیس کل سازمان تجارت ایران برگزاری بیش از 23 نمایشگاه در کشورهای مختلف با مشارکت بیش از 2 هزار بنگاه، رشد 300 درصدی در پذیرش هیئت‌های تجاری و اعزام هیئتها و نیز برگزاری بیش از 20 نمایشگاه صادراتی در کشورهای مختلف را از دستاوردهای دولت دانست.

افقهی گفت: در فضایی که دشمنان ایران برای زمین زدن کشورمان هم قسم شده‌اند مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد در کنار حمایت‌های دولتی و رسانه ها رشد تجاری برای ایران رقم زده شده است.