اعلام نتایج کنکورکاردانی‌ به ‌کارشناسی درهفته آتی/ پذیرش بیش از 123هزار نفر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بیش از 170 هزار داوطلب در این آزمون انتخاب رشته کردند.

وی افزود: کنکور کاردانی به کارشناسی سال 89 با رقابت 389 هزار و587 داوطلب در 5 مردادماه سال 89 برگزار شد که از این تعداد 238 هزار و 760 نفر مجاز به انتخاب رشته در این آزمون شدند.

معاون سازمان سنجش گفت: 36 هزار و 500 نفر در دوره های روزانه، 2 هزار و 386 نفر در دوره های شبانه، 600 نفر در دوره های نیمه حضوری، 82 هزار و 585 نفر در دوره های غیرانتفاعی و 1 هزار و 600 نفر در دوره های مجازی این آزمون پذیرفته می شوند.