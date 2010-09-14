  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

معاون سنجش به مهر خبر داد:

اعلام نتایج کنکورکاردانی‌ به ‌کارشناسی درهفته آتی/ پذیرش بیش از 123هزار نفر

اعلام نتایج کنکورکاردانی‌ به ‌کارشناسی درهفته آتی/ پذیرش بیش از 123هزار نفر

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 در هفته آینده خبر داد و گفت: حدود 123 هزار و 500 نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بیش از 170 هزار داوطلب در این آزمون انتخاب رشته کردند.

وی افزود: کنکور کاردانی به کارشناسی سال 89 با رقابت 389 هزار و587 داوطلب در 5 مردادماه سال 89 برگزار شد که از این تعداد 238 هزار و 760 نفر مجاز به انتخاب رشته در این آزمون شدند.
 
معاون سازمان سنجش گفت: 36 هزار و 500 نفر در دوره های روزانه، 2 هزار و 386 نفر در دوره های شبانه، 600 نفر در دوره های نیمه حضوری، 82 هزار و 585 نفر در دوره های غیرانتفاعی و 1 هزار و 600 نفر در دوره های مجازی این آزمون پذیرفته می شوند.
کد مطلب 1151067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها