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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

دیوید پترائوس:

هتک حرمت قرآن به منافع آمریکا آسیب زد

هتک حرمت قرآن به منافع آمریکا آسیب زد

فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان اظهار داشت که اقدامات اخیر برخی از شهروندان افراطی این کشور مبنی بر هتک حرمت قرآن کریم به منافع واشنگتن آسیب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید پترائوس در گفتگو با شبکه "ای بی سی" آمریکا اظهار داشت که تهدید "تری جونز" کشیش ایالت فلوریدا برای هتک حرمت قرآن کریم به منافع آمریکا در افغانستان آسیب زد.

وی در ادامه گفت که اقدام اخیر برخی از شهروندان تندروی آمریکا مبنی بر بی حرمتی به قرآن کریم ضررهایی را در پی داشته است و ما شاهد برخی از آنها بودیم که تظاهرات خشمگین مردم افغانستان طی روزهای اخیر نمونه ای از آنها به شمار می رود.

یادآور می شود اخیرا فردی به نام تری جونز در ایالت فلوریدا که ادعای کشیش بودن می کند در موضعی توهین آمیز پیشنهاد کرده بود که در سالروز حادثه 11 سپتامبر قرآن را آتش خواهد زد. این پیشنهاد با موجی از محکومیت جهانی روبرو شد که در نهایت باعث شد جونز از اجرا کردن تصمیم خود صرفنظر کند، اما با این حال برخی افراد افراطی که رویکرد خصمانه در برابر مسلمانان و دین اسلام دارند در اقدامی وقیحانه به ساحت این کتاب مقدس اهانت کردند.

کد مطلب 1151721

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