سبقت برخورد دهنده هادرون از رقیب آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از محققان در این مرکز مطالعاتی در نظر دارند اولین نتایج به دست آمده از آزمایشهای این برخورد دهنده بزرگ که می تواند از توانایی های برخورد دهنده های رقیب سبقت بگیرد را منتشر کنند.

این نتایج در ارتباط با ذرات گریزان کوارک برانگیخته است. کوارکها ذراتی هستند که هیچ ذره ریزتری را در خود ندارند اما اگر بتوان یکی از آنها را در حالت برانگیخته پیدا کرد می توان این نظریه را مردود اعلام کرد زیرا تنها زمانی حالت برانگیختگی در این ذرات به وجود می آید که درون آنها ذرات کوچکی با یکدیگر اتصال برقرار کنند.

برخورد دهنده تواترون در لابراتوار فرمی در ایلینویز آزمایشهای متعددی را برای یافتن این ذرات گریزپا انجام داده و موجودیت آنها تا جرم 870 گیگا الکترون ولتی را رد کرده است. اما اکنون ردیاب اطلس در برخورد دهنده بزرگ هادرون این محدوده را تا 40 درصد وسعت بخشیده و در حال شناسایی کوارکهای برانگیخته تا جرم هزار و 260 گیگا الکترون ولتی است.

با توجه به انرژی بالای LHC ردیاب اطلس این محدوده را در کمتر از چهار ماه جمع آوری اطلاعات، تعیین کرد در حالی که تواترون برای رد کردن موجودیت ذرات برانگیخته در محدوده ای خاص چهار سال زمان صرف کرد.

به گفته آلبرت دی روک از مرکز ردیاب CMS برخورد دهنده بزرگ هادرون، در حال حاضر این برخورد دهنده اگر بهتر از تواترون نباشد از برخورد دهنده لابراتوار فرمی پیشی گرفته است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، با این همه سخنگوی لابراتورا فرمی معتقد است با توجه به نتیجه جدید هادرون، تواترون هنوز در رقابت یافتن دیگر ذرات از جمله بوزون هیگز از هادرون جلوتر است زیرا اطلاعات بیشتری جمع آوری کرده است.