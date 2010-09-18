نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی دوشنبه اعلام می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس برنامه زمانی تعیین شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان رشته های متمرکز و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1389 از ساعت 16 روز دوشنبه 29 شهریورماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: اطلاعیه سازمان سنجش حاوی شرایط ثبت نام و همچنین نحوه شرکت معرفی شدگان در مراحل مصاحبه، آزمون عملی و دیگر مراحل، ضمن اینکه در نشریه 29 شهریورماه منتشر می شود به همراه فهرست پذیرفته شدگان بر روی سایت سازمان نیز قرار می گیرد.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: کل ظرفیت پذیرش در این آزمون 123 هزار و 661 نفر در نظر گرفته شده است.