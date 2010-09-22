همه شهدای انفجار مهاباد زن هستند/ بمب منفجره صوتی است

عیسی قنبری در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر در ارومیه با محکوم کردن این حادثه تروریستی افزود: بر اساس آخرین آمار دریافتی، در این حادثه 10 نفر از بانوان حاضر در میدان به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

به گفته وی، همچنین حادثه یاد شده 35 نفر مجروح داشت که 15 نفر به علت وخامت جراحات وارده بستری و 20 نفر نیز سرپایی درمان شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حادثه تروریستی را برعهده نگرفته است، اظهارداشت: شواهد اولیه حادثه نشان از دست داشتن گروهک های ضد انقلاب دارد.

بمب منفجره صوتی بوده است

قنبری، بمب منفجر شده در این حادثه را از نوع صوتی اعلام و خاطرنشان کرد: این بمب در محل استقرار بانوان حاضر در مراسم رژه نیروهای مسلح مهاباد در شاخه یکی از درختان تعبیه شده بود که به علت شدت انفجار 10 تن از بانوان مهابادی از ناحیه سر مجروح شده و به شهادت رسیدند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری جلسه شورای تامین استان در شهرستان مهاباد تا دقایقی دیگر گفت: در این نشست تمامی جوانب این حادثه مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقام مسئول ساعت دقیق رخ دادن این حادثه را 10 و 11 دقیقه صبح چهارشنبه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر عملیات امداد رسانی به مجروحان ادامه دارد و بزودی اطلاعات کامل از جزئیات این حادثه در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد.

احتمال حضور کودک شش ساله در بین مجروحان مهاباد

بر اساس اعلام برخی از منابع آگاه در بین شهدا و مجروحان این حادثه، یک پسر بچه شش ساله نیز دیده می شد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار آذربایجان غربی یادآور شد: در بین شهدا و مجروحان این حادثه دردناک، هیچ نظامی وجود ندارد.