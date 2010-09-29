ضوابط شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور ارشد/ آغاز انتخاب رشته از یکشنبه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه برخی از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی کشور پس از اعلام نتایج، علاوه‌ بر ظرفیتهای‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای ‌انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ کره‌اند، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (با توجه به کارنامه نهایی) براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه ها و برگه های راهنمای آزمون مذکور و این اطلاعیه می توانند از تاریخ 11 تا 14 مهرماه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و بر حسب مورد نسبت به انتخاب کد رشته محلهای رشته امتحانی خود که در این اطلاعیه درج شده و براساس کارنامه نتایج نهایی آزمون در رشته و گرایش مربوط که مجازشده اند اقدام کنند.

وی اظهار داشت: گـزینش‌ نهـایی‌ در هریک از کد رشته‌ های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ (دوره‌ های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1389 انجام‌ خواهد شد.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ و یا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده‌است، حق‌ انتخاب کد رشته محلهای مندرج دراین اطلاعیه را ندارند.

وی اضافه کرد: چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان ‌متقاضی‌ که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ که از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان اعلام شده‌ (به‌ غیر از کدرشته محلهای‌ بورسیه‌ وکد رشته‌ محلهای‌ دارای‌ شرایط خاص‌ که‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هریک‌از کدرشته‌ محلهای این اطلاعیه قرار گیرند ، قبولی‌ قبلی‌آنان‌ (قبولی‌ اعلام‌ شده‌ از طریق پایگاه اینترنتی مذکور) کان‌ لم‌ یکن‌ تلقی‌ می شود و باید برای‌ ادامه ‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدید مراجعه‌ کنند.

توکلی گفت: ضمناً چنانچه قبولی قبلی آنان مربوط به دوره روزانه باشد حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق شرکت در آزمون سال بعد را نخواهندداشت لذا به‌ پذیرفته‌ شدگان‌ تاکید می‌شود در انتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه دقت‌ کافی‌ مبذول‌ دارند، در غیراینصورت‌ هیچگونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

وی افزود: نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محلهای مندرج بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا موسسه محل قبولی، نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی 90- 1389 خواهد بود.

معاون سازمان سنجش گفت: در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کد رشته‌محلهای‌ مورد علاقه‌ خود را به ترتیب‌ اولویت حداکثر تا 6 کد رشته محل‌، انتخاب‌ ‌کنند.

وی اظهار داشت: هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و بر اساس کارنامه نتایج نهایی در آن رشته و گرایش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشد.

توکلی گفت: کد رشته محلهای مربوط به رشته های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً در آزمونهای عملی وتشریحی شرکت کرده اند می توانند انتخاب کنند.

وی افزود: داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1389 هستند لازم است در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته نسبت به واریز مبلغ 18 هزار ریال از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام کنند.