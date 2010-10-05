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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد با هنرمندان گلستان دیدار می‌کند

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد با هنرمندان گلستان دیدار می‌کند

حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز سه‌شنبه 13 مهرماه در حاشیه سفر رییس جمهور به استان گلستان، با هنرمندان حوزه‌های تئاتر، موسیقی و تجسمی استان دیدار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار که ساعت 16 در تالار اجتماعات دانشگاه کشاورزی گرگان برگزار می‌شود مهمترین دغدغه‌ها و مسائل حوزه هنر در استان گلستان را با حضور هنرمندان استان مورد بررسی قرار می‌دهد.

حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی، علی ترابی مدیر دفتر موسیقی و محمود شالویی مدیر دفتر تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی‌اصغر امیرنیا مشاور ارشد و سیدعباس عظیمی مشاور اجرایی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار حضور دارند. 

کد مطلب 1164498

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