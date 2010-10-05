پنج پایگاه هوانیروز مجهز به شبیه ساز کبرا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امیر سرتیپ خلبان کیومرث احدی در حاشیه برگزاری یادواره شهدای خلبان لرستان در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به دستاوردهای این نیرو، اظهار داشت: تاکنون در بحث ساخت قطعات و به ویژه فناوری شبیه ساز کارهای بسیار خوبی در هوانیروز انجام شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا با تجربه بسیار خوب و تکنولوژی بسیار بالا تاکنون سه نسل شبیه ساز در هوانیروز جمهوری اسلامی ایران را تجربه کرده ایم.

نسل سوم شبیه سازها در هوانیروز عملیاتی شد

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به وضعیت آخرین نسل شبیه سازهای هوانیروز اشاره کرد و بیان داشت: این شبیه ساز که نسل سوم شبیه سازهای هوانیروز است مربوط به بالگرد کبرا می شود.

امیر سرتیپ خلبان احدی ادامه داد: طراحی، ساخت و اجرای این شبیه ساز با استفاده از دانشگاهها و متخصصین و صاحبان فن و تکنولوژی داخل و با حمایت متخصصین هوانیروز عملیاتی شده است.

وی با اشاره به تجهیز پنج پایگاه هوانیروز به این شبیه ساز، یادآور شد: در حال حاضر شبیه ساز بالگرد کبرا در پایگاههای استانهای کرمانشاه، کرمان، مشهد، مرکز آموزشی شهید وطن پور اصفهان و پایگاه پشتیبانی عمومی اصفهان راه اندازی شده است.

راه اندازی ششمین شبیه ساز کبرا در مسجد سلیمان

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: همچنین در هفته آینده نیز شبیه ساز کبرا در پایگاه هوانیروز شهید آسیایی مسجد سلیمان راه اندازی خواهد شد.

امیر سرتیپ خلبان احدی به دیگر دستاوردها در این حوزه اشاره کرد و گفت: کار ساخت بالگردها کار بسیار عظیمی است که در حال حاضر در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حال انجام است.

تجهیز یگان عملیاتی هوانیروز به 10 فروند بالگرد طوفان

وی یادآور شد: در این راستا در ابتدای سال جاری 10 فروند از بالگردهای طوفان را از وزارت دفاع تحویل گرفتیم که در حال حاضر این بالگردها به عنوان یگان عملیاتی در هوانیروز در حال استفاده هستند.

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به توان و تخصص داخل تلاش می کنیم که از تکنولوژی بومی خود استفاده کنیم چراکه تکنولوژی بومی موجب شکوفایی و ارتقای توان رزمی ما می شود.