کشف یک محموله 1.5 میلیون دلاری مواد مخدر در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی مالزی (برناما)، معاون رئیس مبارزه با مواد مخدر ضمن اعلام این مطلب گفت: صاحب ‌خانه که برای دریافت اجاره به سراغ مستاجر ایرانی می‌رود متوجه می‌شود که خانه‌ دوبلکس وی به آزمایشگاه تولید مواد مخدر تبدیل شده است.

"کانگ چز چیانگ" افزود: پلیس در این عملیات توانست 27 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه مایع را به همراه تجهیزات کشف و ضبط کند.

چیانگ گفت: پلیس معتقد است این جریان به عملیات دیگری که در 22 جولای سال جاری انجام شد و از خانه ای که متعلق به یک فرد ایرانی بود 200 کیلوگرم مواد مخدر (شیشه) به ارزش یک میلیون و 300 هزار دلار کشف و ضبط شد مرتبط است.

بر اساس این گزارش درعملیات 22 جولای یک مرد 39 ساله ایرانی و همسر 34 ساله اش بازداشت شدند.