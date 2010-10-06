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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

واکنش مداخله جویانه آمریکا به برنامه بازدید احمدی نژاد از جنوب لبنان

واکنش مداخله جویانه آمریکا به برنامه بازدید احمدی نژاد از جنوب لبنان

دولت آمریکا در واکنشی مداخله جویانه از برنامه بازدید رئیس جمهوری اسلامی ایران از مناطق جنوبی لبنان در سفر قریب الوقوعش به این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، واشنگتن نگرانی خود از سفر "محمود احمدی نژاد" به جنوب لبنان را با اظهاراتی مداخله جویانه نشان داد. "پی. جی. کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به این مطلب مدعی شد که برنامه بازدید از جنوب لبنان "ایده خوبی" نیست.

وی در توجیه این سخنان ادعا کرد که اقدام رئیس جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای تمامیت ارضی لبنان است.
 
کراولی در بخش دیگری از سخنان خود به تکرار اتهامات واهی آمریکا علیه ایران پرداخته و مدعی حمایت این کشور از تروریسم شد. 
 
رئیس جمهوری اسلامی ایران قصد دارد سیزدهم اکتبر (21 مهر ماه) برای دیداری دو روزه عازم لبنان شده و با مقامهای این کشور از جمله "میشل سلیمان" همتای لبنانی خود دیدار نماید.
 
وی در این سفر همچنین از مناطق جنوبی لبنان از جمله منطقه مارون الراس که شاهد جنگ 33 روزه بین حزب الله و رژیم صهیونیستی در سال 2006 بوده، دیدار می کند.
کد مطلب 1165488

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