اراده ایران برای کمک به لبنان جدی است/ تشریح جزئیات دیدار با احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری لبنان فایلز (Lebanon files)، "جبران باسیل" درباره که دوشنبه 12 مهر در تهران با محمود احمدی نژاد دیدار کرده بود، درباره این دیدار گفت: این دیدار افق های جدیدی در همکاری با کشوری را گشود که از امکانات و توانمندیهای فوق العاده بزرگی سود می برد.

وی تاکید کرد: در سفر به ایران از یک سد با ظرفیت 250 میلیون متر مکعب آب بازدید کردیم و متوجه شدیم که ایران علاوه بر 280 سدی که در گذشته ساخته در صدد ساخت 100 سد جدید نیز هست.

وزیر انرژی لبنان در ادامه با اشاره به شرکت های ایرانی که در خارج از این کشور سدسازی می کنند، افزود: مشارکت شرکتهای ایرانی در ساخت سد در ایران مسئله ای است که می تواند موجبات ایجاد یک همکاری حقیقی میان دو کشور را به وجود آورد.

جبران باسیل در ادامه در مسئله همکاری ایران و لبنان در بخش نفت اظهار داشت: در بخش نفت به مسائل متعددی پرداختیم که در صدر آنها مسئله اکتشاف و حفاری نفت و گاز قرار داشت. ایران دومین کشور دارنده منابع گازی جهان بوده و فعالیت های نفتی متعددی دارد، بر این اساس می تواند در مناقصات بهره برداری منابع گازی در آبهای لبنان همچون دیگر شرکت های بین المللی مشارکت کند.

وی افزود: همچنین ایران می تواند در عملیات کاوش منابع نفتی در خاک لبنان به ما کمک کند، زیرا سالهاست در این باره مطالبی بیان می شود اما عملا چیزی دیده نمی شود

وزیر انرژی لبنان با اشاره به بخش دیگری از زمینه های همکاری با ایران اظهار داشت: مسئله دوم واردات گاز طبیعی و مشتقات نفتی از ایران است، زیرا لبنان هم اکنون مشتقات نفتی را با مبالغ موردنظر و خوبی خریداری نمی کند.

وی افزود: مسئله سوم هم با توجه به تجربه بالایی که ایران دارد، کمک گرفتن از این کشور در ساخت پالایشگاه و خطوط نفت و گاز است.

باسیل در ادامه تشریح نتایج سفر خود به تهران و دیدار با مقامات ایرانی با اشاره به توانمندیهای این کشور در ساخت توربین های برقی افزود: می توانیم بر روی کمک ایران برای حل معضل برق و در واقع در هر مسئله ای که لبنان احتیاج به کمک دارد حساب باز کنیم.