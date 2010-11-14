اثرات منفی نانومواد بر زندگی انسان/ آغاز بررسی تأثیرات نانو بر حیوانات

جواد ملکوتی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شروع قرن بیست و یکم به عنوان عصر شکوفایی فناوری نانو در تاریخ ثبت خواهد شد، افزود: حدود 50 سال از ظهور پدیده فناوری نانو می گذرد و اکنون بشر در آستانه دستیابی به توانایی های بی بدیلی برای تغییر محیط پیرامون خویش قرار گرفته است.



وی هدف اصلی فناوری نانو را دستکاری در اتمها و مولکولها برای تولید موادی با ویژگیهای جدید از طریق کنترل مصنوعی اتصال مولکولها و اتمها به یکدیگر دانست و اظهار داشت: امروزه با استفاده از روشهای مخصوص فیزیکی یا شیمیایی اقدام به ایجاد تغییر در ساختار مواد به منظور دستیابی به ویژگیهای جدید می شود که در حوزه هایی چون بهداشت و درمان و توسعه داروها، حفاظت از محیط زیست، فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، کشاورزی، صنعت و تولید مواد پیشرفته کاربرد دارد.

عوارض نانو مواد بر زندگی انسانها

دبیر گروه ایمنی نانو (Nanosafty) مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران، با اشاره به ایمنی بودن نانو ذرات، از ایجاد گروه ایمنی نانو (Nanosafty) در مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران خبر داد و خاطر نشان کرد: با توجه به عوارض نانو مواد بر زندگی انسانها، اقدام به راه اندازی این گروه در مرکز کردیم.



ملکوتی خواه بررسی آسیب های احتمالی نانو فناوری و نانو مواد بر روی زندگی انسان و کاهش این اثرات را از اهداف ایجاد این گروه نام برد و اظهار داشت: تاکنون این گروه آزمایشهای تحقیقاتی در زمینه تاثیرات نانو مواد با حمایت ستاد توسعه نانو انجام داده است که از آن جمله می توان به تاثیرات نانو ذرات مس و نقره بر روی کرم خاکی، موش و خرگوش اشاره کرد نتایج این آزمایشها به ستاد توسعه فناوری نانو ارائه شد.

اثرات جبران ناپذیر نانو بر محیط زیست



این محقق با بیان اینکه نانوذرات می تواند اثرات مفیدی بر زندگی بشر داشته باشد، ادامه داد: در صورتی که تولید کنندگان این مواد در تولید آنها بی توجهی کنند این نانو مواد می تواند اثرات جبران ناپذیری را بر محیط زیست داشته باشند.



وی همچنین به گزارش های جهانی با اشاره به افزایش تقاضای نانو مواد در بازارهای جهانی افزود: طبق این گزارشها سالانه 20 درصد به تقاضاهای جهانی برای نانو مواد اضافه می شود به گونه ای که میزان تقاضاهای جهانی برای نانو مواد تا سال 2013 به 6/3 و تا سال 2025 به 34 درصد می رسد.

نانولوله های کربنی بیشترین نانومواد مورد تقاضا



ملکوتی خواه بیشترین نانو مواد مورد تقاضا را نانو لوله های کربنی دانست و اظهار داشت: این نانو مواد به دلیل کاربردهای فراوان و تولید آسان بیشترین فروش را نسبت به سایر مواد دارد.



دبیر گروه ایمنی نانو (Nanosafty) مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران، با اشاره به وضعیت کشور ایران در رتبه بندی جهانی فناوری نانو خاطر نشان کرد: با توجه به پیشرفت چشمگیر کشور ایران در زمینه نانوفناوری، خیلی خوب است که در زمینه تحقیقات مربوط به اثرات سلامتی و زیست محیطی نانو مواد تحقیقات وسیع تری انجام گیرد.