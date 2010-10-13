امکانات آزمایشگاهی در زمینه اصلاح نژاد دام کافی نیست

اردشیر نجاتی جوارمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: لازم است امکانات آزمایشگاهی از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد تا بتوانیم جوابگوی نیازهای کشور در زمینه انجام کامل پروژه های مرتبط با اصلاح نژاد دام باشیم.

وی ادامه داد: برای تحقق این امر لازم است همه نیازهای آزمایشگاهی را مد نظر قرار دهیم و اولویتها را به درستی بدانیم ضمن اینکه باید همواره بر اساس اولویتها و نیازهای موجود عمل کنیم.

بودجه و اعتبارات کافی برای تجهیز کامل آزمایشگاه ها در نظر گرفته شود

این استاد دانشگاه اظهار داشت: برای تحقق امر یادشده لازم است بودجه و اعتبارات کافی برای تجهیز کامل آزمایشگاه ها در نظر گرفته شود و این اعتبارات را به تناسب نیازها هزینه کنیم.

نجاتی جوارمی اضافه کرد: این امر کمک می کند تا شاهد تامین همه تقاضاها و نیازهای مربوطه باشیم ضمن اینکه در این خصوص نیز باید بر اساس اولویتها عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال باید تلاش شود تا افرادی که در زمینه انجام تحقیقات مشغول به کار هستند، از نظر مسائل مالی دغدغه نداشته باشند تا با فراغ بال کافی به انجام تحقیقات بپردازند و همه تلاش خود را معطوف این امر کنند.

محققان باید بتوانند با فراغ بال از امکانات آزمایشگاهی استفاده کنند

نجاتی جوارمی یادآور شد: به عنوان مثال باید شرایطی فراهم شود تا محققان بتوانند با فراغ بال کامل از امکانات آزمایشگاهی استفاده کنند و هیچ دغدغه ای غیر از انجام تحقیق و پروژه های پژوهشی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: این امر کمک می کند تا سرعت و کیفیت انجام تحقیقات در کشور ارتقا یابد و بسیاری از نیازهای پژوهشی پاسخ داده شود که این امر به نوبه خود می تواند در خدمت رشد و توسعه علم و دانش قرار گیرد.

این استاد دانشگاه افزود: برای بهبود وضعیت تحقیق در کشور باید همه زمینه ها و شرایط مورد نیاز را فراهم کنیم و همه اقتضائات را در نظر داشته باشیم تا بیشترین بازدهی حاصل شود.