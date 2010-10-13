5 عضو جدید شورای امنیت انتخاب شدند/ تقویت حامیان اصلاح ساختار سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انتخاب این اعضای جدید غیر دائم شورای امنیت به فشارها در زمینه اصلاح ساختار سازمان ملل مرتبط است.

سه کشور آلمان، آفریقای جنوبی و هند تقاضای خود در زمینه داشتن کرسی دائمی در شورای امنیت را از سالهای گذشته مطرح کرده اند، بر این اساس این سه کشور هم اکنون می توانند در کنار برزیل به عنوان اعضای غیر دائم نشسته و تلاشهای خود را در این زمینه شدت بخشند.

بنا براین گزارش، آلمان، آفریقای جنوبی، کلمبیا، هند و پرتغال به عنوان اعضای جدید غیر دائم شورای امنیت برای مدت دو سال انتخاب شده اند.

در رای گیری انجام شده آلمان، آفریقای جنوبی، کلمبیا، هند در همان دور اول انتخاب شدند، اما پرتغال رقابت سختی را با کانادا در این زمینه داشت که در نهایت پرتغالی ها پیروز این رای گیری شدند.

"گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان با ابراز رضایت از انتخاب آلمان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت اظهار داشت: این یک موفقیت است چون جهان به ما اعتماد کرده است. ما هر کاری برای جلب این اعتماد انجام خواهیم داد.

وزیرخارجه آلمان با تاکید بر ضرورت تغییرات در ساختار شورای امنیت اظهار داشت: برلین خواستار اصلاح جدی و عمقی در سازمان ملل است. این مسئله را همین حالا مطرح نمی کنیم اما تغییر در این ساختارها برای اثرگذارتر شدن سازمان ملل ضروری و لازم است.

"اس ام کریشنا" وزیرخارجه هند نیز در این باره اظهار داشت: دهلی نو برای صلح و ثبات منطقه که شاهد تنش های متعدد است تلاش خواهد کرد. الته ما برای تاکید بر حضور دائم خود در شورای امنیت نیز تلاش می کنیم.

"مارک لایل گرانت" نماینده انگلیس در سازمان ملل با اشاره به تغییراتی که ممکن است توسط اعضای جدید در شورای امنیت ایجاد شود، اظهار داشت: لندن از حضور هند، ژاپن، برزیل و آلمان در شورای امینت حمایت کرده بود.

خاطر نشان می شود شورای امنیت دارای 15 عضو شامل پنج عضو اصلی (آمریکا، چین، فرانسه، روسیه و انگلیس) می شود که دارای حق وتو هستند. در مقابل 10 عضو غیر دائمی وجود دارد که به مدت دو سال برای حضور در شورای امنیت انتخاب می شوند. در این میان برخی از کشورها خواهان افزایش کرسیهای دائم شورای امنیت هستند.