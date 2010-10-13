به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر دنیرو با همکاری ریچارد پرایس نویسنده فیلمنامه ، متنی را با عنوان " تازه کارها" به سیبیاس دادهاند که قرار است به زودی تولید آن آغاز شود.
" تازه کا ها" داستان شش مامور جوان پلیس را روایت می کند که با تجربه ای اندک درگیر پرونده هایی مرگبار و خطرناک میشوند.این سریال با مشارکت استودیوی تریبکا و شبکه سیبیاس تولید می شود و دنیرو ، پرایس و جین روزنتال مدیریت تولید پروژه را بر عهده گرفتهاند.
پرایس پیش از این فیلمنامه فیلم های سینمایی چون " رنگ پول" ، " باج" و " مد داگ و گلوری" را نوشته است.تولید این سریال بخشی از قراردادی دو ساله میان تریبکا و سیبیاس است. تا سال گذشته تریبکا با شبکه تلویزیونی شو تایم قرار داد همکاری داشت.
موسسه و استودیوی تریبکا به رابرت دنیرو و شریک تجاریاش جین روزنتال تعلق دارد که به تولید فیلم ،سریال و برگزاری جشنوارهای موفق و مهم در نیویورک مشغول است.
نظر شما