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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

رابرت دنیرو سریال پلیسی تولید می‌کند

رابرت دنیرو سریال پلیسی تولید می‌کند

رابرت دنیرو در ساخت یک سریال پلیسی با شبکه تلویزیونی سی بی اس همکاری می کند.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر دنیرو با همکاری  ریچارد پرایس نویسنده فیلمنامه ، متنی را با عنوان " تازه کارها" به سی‌بی‌اس داده‌اند که قرار است به زودی تولید آن آغاز شود.

" تازه کا ها" داستان شش مامور جوان پلیس را روایت می کند که با تجربه ای اندک درگیر پرونده هایی مرگبار و خطرناک می‌شوند.این سریال با مشارکت استودیوی تریبکا و شبکه سی‌بی‌اس تولید می شود و دنیرو ، پرایس و جین روزنتال مدیریت تولید پروژه را بر عهده گرفته‌اند.

پرایس پیش از این فیلمنامه فیلم های سینمایی چون " رنگ پول" ، " باج" و " مد داگ و گلوری" را نوشته است.تولید این سریال بخشی از قراردادی دو ساله میان تریبکا و سی‌بی‌اس است. تا سال گذشته تریبکا با شبکه تلویزیونی  شو تایم  قرار داد همکاری داشت.

موسسه و استودیوی تریبکا به رابرت دنیرو و شریک تجاری‌اش جین روزنتال تعلق دارد که به تولید فیلم ،سریال و برگزاری جشنواره‌ای موفق و مهم در نیویورک مشغول است.
 

کد مطلب 1169925

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