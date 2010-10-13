خرده فرهنگها در جشنواره وارش شناسانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لقمان خالدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش افزود:‌ جشنواره وارش نمادی از بارش باران در خطه شمال است که همیشه برای فیلمسازان نمادی از باران بوده و جشنواره‌ای باران خیز است که نعمات فراوانی دارد.

وی یکی از ویژگی‌های جشنواره‌ وارش را جمع شدن فیلمسازان از اقصی نقاط کشور دانست و گفت: یکی از ویژگی‌هایی که همیشه برای فیلمسازان به یاد ماندنی بوده، این است که در جشنواره وارش تمامی فیلم‌سازان از تهران و دیگرشهرهای کشورمان دور هم جمع می‌شوند و در کنار فضای صمیمانه‌ای به رقابت می‌پردازند و ایجاد این فضای صمیمانه در بین فیلم‌سازان از اهمیت زیادی برخوردار است.

کارگردان " و من مسافرم " افزود: این جشنواره از آنجایی که در منطقه شمالی کشور که ازآداب و سنن مخصوص به خود برخوردار است، برپا می‌شود، بر امر تاکید بر خرده فرهنگ‌ها توجه شایانی دارد که این اتفاق بسیار مؤثر و قابل تأمل است که از لحاظ اقلیمی به جشنواره‌های منطقه‌ای توجه شود.

این فیلمساز خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهمی که حاوی نگاه عمیقی است که در جشنواره وارش به آن توجه شده ، اهمیت دادن به خرده‌فرهنگ‌ها و تبادل نظر میان آنهاست.

هیئت انتخاب جشنواره فیلم وارش برای بررسی و انتخاب فیلم های حاضر در جشنواره معرفی و تشکیل شد.

این هیتت متشکل از محمدحسین مهدی‌پور، میلاد محقق، علی درفشی، حسین ضیایی و محمدرضا وطن‌دوست است که از اساتید صاحب نام دانشگاهی و هنرمندان عرصه سینمای داستانی، مستند و انیمیشن هستند.

براساس این گزارش، هیئت انتخاب با حضور در شهر بابل، کار بازبینی فیلم‌ها را شروع کرده است.

ششمین جشنواره سراسری فیلم «وارش» به عنوان مهمترین رویداد سینمایی استان مازندران از دوم تا پنج آبان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و با همکاری معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان بابل برگزار می‌شود.