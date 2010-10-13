آمادگی مقابله با زمین لرزه در کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کاووس محمودی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور امداد و نجات هلال و احمر در کرمان اظهارداشت: استان کرمان از استانهای حادثه خیز کشور محسوب می شود که آمادگی برای امداد رسانی در مقابل سوانح امری ضروری است.

وی ادامه داد: هم اکنون آمادگی کامل برای امدادرسانی در سوانح مختلف در کرمان وجود دارد اما باید فرهنگ امداد و نجات در جامعه گسترش یابد.

محمودی با اشاره به زلزله خیز بودن استان کرمان گفت: مقاوم سازی و استحکام بخشی سازه ها از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از تلفات احتمالی است اما در استان زلزله خیز کرمان همیشه برای مقابله با زمین لرزه باید هوشیار بود.

وی برگزاری مانورهای امداد و نجات را در همین راستا دانست و اضافه کرد: مدیرت بحران در دستگاههای مختلف نیز باید مورد توجه مسئولان باشد.

سرپرست فرمانداری کرمان نیز در ادامه افزود: آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در راستای امدادرسانی به سوانح مختلف الزامی است.

عبدالرضا جعفری گفت: آگاه سازی جامعه در خصوص امدادرسانی و همچنین پیشگیری از بروز تلفات در سوانح از مهمترین اقدامات در استان زلزله خیز کرمان است.

وی برگزاری مانورهای امداد و نجات را در راستای حفظ آمادگی تاثیرگذار دانست.

