مطالعات امکان سنجی سایت اداری مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن مازندران اظهار داشت: عملیات نقشه برداری از پروژه مکان یابی شده در منطقه رودپشت ساری در جاده ساری به قائم شهرآغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پرو‍ژه از مصوبات سفر دوم دولت به مازندران بوده که باید با جدیت پیگیری شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه مطالعات اجرای این طرح ملی اوایل سال 88 آغاز شده است تصریح کرد: کارگروه ویژه ای در این راستا در استانداری تشکیل و جلسات مدون هر دو هفته یکبار در استان برگزار می شود.

طاهایی با بیان اینکه نظام اداری موجود در سطح شهر ساری سبب افزایش ترافیک در مرکز شهر شده است، یادآور شد: با احداث سایت اداری مازندران بسیاری از گره های ترافیکی رفع و مشکلات ارباب رجوع در مسیر مجتمع ای رفع خواهد شد.

وی با اعلام اینکه دو هدف کلی برای احداث سایت اداری مازندران لحاظ شده است افزود: کارآمدی نظام اداری، کاهش هزینه و رفع منشکلات آمد و شد و ترافیک از اساسی ترین محورهای قابل اجرا در طرح فوق است.

استاندار مازندران با بیان اینکه 51 اداره استانی در این سایت اداری دیده شده است تصریح کرد: هشت گزینه زمین در سطح شهر ساری برای احداث سایت اداری نظرسنجی شده است.

وی با اشاره به اینکه 50 هکتار زمین برای احداث سایت اداری مازندران نیاز داریم، یادآور شد: مراحل اجرایی سایت اداری مازندران باید در سفر سوم دولت آغاز شود.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه زمین 100 هکتاری گهرباران ساری برای احداث پرو‍ژه مسکن مهر مناسب نیست اظهار داشت: برای این منظور محل ساخت کارخانه خودروسازی سایپا مازندران در این منطقه ساخته می شود.

طاهایی بیان داشت: عملیات اجرایی این پرو‍ژه همزمان با سالگرد مرحوم کردان وزیر فقید کشور و با حضور معاول اول رئیس جمهوری آغاز خواهد شد.