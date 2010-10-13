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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۶

عملیات اجرایی شش خطه کردن محور ساری قائم شهر آغاز شد

عملیات اجرایی شش خطه کردن محور ساری قائم شهر آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران از آغاز عملیات اجرایی شش خطه کردن محور ساری به قائم شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پرو‍ژه در ساری از آغاز عملیات اجرایی شش خطه نمودن محور ساری قائمشهر به طول 8.5 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال خبرداد.

وی افزود: محورهای ارتباطی استان مازندران به دلیل حجم بالای مسافر و گردشگر همواره پرترافیک بوده بنابراین تعریض و ارتقاء محورهای ارتباطی این استان همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی این اداره کل به شمار می رود .
 
رحیمی در ادامه به محور پر تردد ساری قائمشهر اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به بررسی های به عمل آمده از سوی مرکز کنترل راههای کشور محور ارتباطی ساری قائمشه در ایام نوروز سال جاری دومین محور پر تردد کشور شناخته شده ، از این رو طرح ارتقاء و شش خطه کردن این محور با برنامه ریزی و مطالعات صورت گرفته در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.
 
وی یادآور شد: در سنوات گذشته نیز کلیه ابنیه های فنی محور مذکور مطابق طرح شش خطه ، تعریض و تکمیل شد.
 
در حال حاضر بیش از ۵۷۰ کیلومتر از محورهای اصلی مازندران در حال تعریض و چهارخطه کردن می باشد.
کد مطلب 1170520

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