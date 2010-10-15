درخشش دانشجویان قزوینی در مسابقات بتن

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، در این مسابقات که با حضور 63 تیم در قالب 19 تیم از دانشگاه های دولتی، 22 تیم از دانشگاه های آزاد اسلامی و 22 تیم از شرکت های ساختمانی و با شرکت 496 نفر برگزار شد، در گرایش جذب آب و مقاومت الکتریکی که 25 تیم حضور داشتند؛ تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین موفق به کسب مقام نخست شد.

در این گرایش تیم های دانشگاه آزاد اسلامی کرج مقام دوم و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مقام سوم را به دست آوردند.

در گرایش سخنرانی علمی دانشجویی که 16 تیم در آن شرکت کردند پس از تیم دانشگاه آزاد اسلامی سنندج که مقام اول را به دست آورد، تیم های دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

همچنین در گرایش سازه محافظ تخم مرغ(EPD) با حضور 32 تیم، تیم قزوین مقام سوم را از آن خود کرد.

اعضای تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گرایش جذب آب و مقاومت الکتریکی: مسعود عمرانی طالقانی، محمد مهدی طالبی، مرتضی صابر و کامران جلالی (سرگروه تیم)،گرایش سخنرانی علمی دانشجویی: محمد حسین کریم نژاد، شهرزاد کریم زاده و رامونا حیدری فرگرایش سازه محافظ تخم مرغ (EDP) کامران جلالی، جواد وصالی جمشید، محمد مهدی طالبی و مسعود عمرانی (سر گروه) وسرپرستی تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین را در این مسابقات سید رزاقی رئیس مرکز تحقیقات صنعت ساختمان این دانشگاه عهده دار بود.

در این دوره از مسابقات تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین(CCRC) همچون سال های گذشته به عنوان پر افتخارترین تیم شرکت کننده شناخته شد.