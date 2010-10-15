به گزارش خبرنگار مهر، حسن اشجاری به دلیل رعایت نکردن موازین اخلاقی، به کار بردن الفاظی ناشایست، پاس نداشتن حریم پاک اماکن ورزشی و بی توجهی به حقوق خانواده‌هایی که بازی این تیم مقابل سایپا را به طور مستقیم از شبکه پنجم سیما تماشا می‌کردند، از باشگاه استیل آذین اخراج شد.

در بیانیه ای که از سوی هیئت مدیره باشگاه استیل آذین صادر شد، آمده است:

بدینوسیله ضمن عذرخواهی از تمام ملت شریف ایران به اطلاع می رساند در پی فحاشی و عدم رعایت موازین اسلامی و اخلاقی و هتک حرمت به حریم خانواده‌هایی که بازی دو تیم استیل آذین و سایپا را به صورت مستقیم از شبکه پنجم سیما تماشا میکردند، حسن اشجاری تا اطلاع ثانوی از این باشگاه اخراج و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه استیل آذین قرار گرفت.

مدیران تنها باشگاه خصوصی حاضر در لیگ برتر که هزینه‌های زیادی را برای تیمداری متحمل می‌شوند، به هیچ وجه حاضر نیستند روح جوانمردی حاکم بر ورزش و رعایت اصول اسلامی و اخلاقی در ورزشگاه‌ها فدای کسب نتیجه شده و اینگونه رفتارهای غیراخلاقی را از هیچ بازیکن، مربی و ستاره ای برنمی‌تابند و قاطعانه با این مسائل برخورد خواهند کرد.

حسن اشجاری در اواسط نیمه دوم بازی استیل آذین برابر سایپا در هنگام پرتاب اوت، ناگهان به سمت تماشاگران بازگشت و علیه آنها فحاشی کرد. وی در پایان بازی هم از اظهار نظر در خصوص آن اتفاق خودداری کرد.