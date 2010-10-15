به گزارش خبرنگار مهر، شصت و نهمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته یازدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 15 امروز به قضاوت مسعود مرادی و در حضور بیش از 90 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در پایان تیم فوتبال استقلال با گل دقیقه 91 فرهاد مجیدی به پیروزی رسید.

صحنه ای از نبرد لوئیز مدافع استقلال با فشنگچی بازیکن پرسپولیس در شهرآورد شصت و نهم

در این دیدار پرسپولیس با ترکیب علیرضا حقیقی، علیرضا محمد، شیث رضایی، مجتبی شیری(60 رضا نورمحمدی)، حمید علی عسگر، مازیار زارع، حسین بادامکی( کریم باقری 83)، امیرحسین فشنگچی(67 محمد منصوری)، محمد نوری، غلامرضا رضایی و هادی نوروزی به میدان رفتند و برای استقلال نیز محمد محمدی، مهدی امیرآبادی، امیرحسین صادقی، پژمان منتظری، آندره لوییز، ایمان مبعلی(67 مجتبی جباری)، فرزاد آشوبی، کیانوش رحمتی، فرهاد مجیدی، میلاد میداودی و آرش برهانی( 68 امیدرضا روانخواه) به میدان رفتند.

در نیمه اول این بازی پرسپولیس در دقیقه 7 روی ضربه محمد نوری به گل رسید اما مسعود مرادی در تایید پرچم مرتضی کریمی این گل را آفساید اعلام کرد تا در پایان 45 دقیقه اول توپی از خط دروازه ها عبور نکند. در نیمه اول شانس های گل استقلال بیشتر از پرسپولیس بود اما آرش برهانی دوباره موقعیت های خوب آبی پوشان را از دست داد.

فرهاد مجیدی پس از به ثمر رساندن گل پیروزی تیمش خدا را شکر می‌کند

در نیمه دوم پرسپولیس عملکرد بهتری داشت و با اینکه بیشتر از رقیب آبی پوش صاحب توپ بود اما موقعیت های خطرناکی نداشت و استقلال هم دل به ضد حملات خوش کرده بود. تغییرات پرویز مظلومی و علی دایی هم تاثیری در روند بازی نداشت اما در اولین دقیقه وقت اضافه فرهاد مجیدی با فرار خود در موقعیتی تک به تک دروازه پرسپولیس را باز کرد. این بیست و یکمین پیروزی استقلال در شصت و نه دیدار برگزار شده شهرآورد تهران بود.