عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که اصلاح قانون کار را چه زمانی به مجلس ارائه خواهید داد، گفت: هر وقت که کارمان در زمینه تکمیل اصلاحات قانون کار انجام شود، آن را به مجلس ارائه خواهیم داد ولی الان نمی توانم زمان دقیقی را اعلام کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نرخ بیکاری در کشور افزایش می یابد؟ اظهارداشت: به نظرم، نرخ بیکاری کاهش می یابد، یعنی قاعدتا برای توزیع عادلانه یارانه ها یک توازنی در سراسر کشور به وجود خواهد آمد که این موضوع موجب انبساط بازار کار خواهد شد.

به گزارش مهر، آخرین نرخ بیکاری اعلامی توسط مرکز آمار ایران مربوط به فصل بهار است. براین اساس، نرخ بیکاری در سه ماهه اول امسال 14.6 درصد اعلام شد، این در حالی است که این نرخ در زمستان 88 معادل 14.1درصد بود.

البته وزیر کار و امور اجتماعی پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در فصل تابستان کاهش می یابد.