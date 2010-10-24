جزئیات افزایش قیمت برق / افزایش 4 هزار تومانی مبلغ قبوض

محمد بهزاد در گفتگو با مهر در باره قیمتهای جدید برق پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: براساس آخرین محاسبات وزارت نیرو، قبض برق 70 درصد مشترکان شبکه برق کشور که زیر الگوی تعیین شده مصرف دارند، 4 هزار تومان افزایش می یابد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: بر این اساس، اگر همین مشترکان، راهکارهای وزارت نیرو مبنی بر صرفه جویی در انرژی که راهکارهای بسیار ساده ای هستند را به کار بندند و در نهایت، 10 تا 15 درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند، می توانند 3 هزار تومان افزایش در هر ماه را برای قبوض برق خود در سبد هزینه ای خانوار، لحاظ کنند.

بهزاد گفت: مشترکان شبکه برق کشور می توانند با به کار بستن راهکارهای ساده از جمله استفاده از لامپهای کم مصرف، میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند و سهم بیشتری از یارانه های تخصیصی به صورت مستقیم، داشته باشند.

همچنین وزیر نیرو گفته است: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم در قبوض برق خود مشاهده خواهند کرد که افزایش قیمتها بسیار پایین تر از انتظارشان بوده است.

مجید نامجو اظهارداشته است: با دستور رئیس جمهوری پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قبوض برق ساده سازی ، یکسان سازی و شفاف سازی می شود.

به گزارش مهر، در بسته هدفمندی یارانه برق که در کارگروه طرح تحول اقتصادی به تصویب رسیده است، تعرفه های برق ساده سازی شده است.

در این بسته سعی شده است تا تمامی جوانب برای مصرف کنندگان بخشهای مختلف اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی لحاظ شود تا در نهایت، اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت نگیرد.

همچنین در این بسته، تدابیر به گونه ای اندیشیده شده است که جریمه مازاد بر مصرف بیش از الگو برای مشترکان پرمصرف اعمال شود. همچنین مناطق عادی، گرم 1 و گرم2، گرم 3 و گرم 4 نیز همچون گذشته برای مصارف برق نیز در این بسته لحاظ شده است.