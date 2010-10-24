کرمانشاه توانایی پذیرش بیماران غرب کشور و عراق را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در بازدید از روند احداث بخش جراحی قلب و آنژیو گرافی بیمارستان بیستون و رفع پاره ایی از مشکلات پیش روی این پروژه اظهار داشت: با توجه به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های مختلف در استان کرمانشاه، احداث چندین مرکز بهداشتی درمانی بصورت خصوصی قابل توجیه است.

وی تأکید کرد: به هیچ وجه ممکن اجازه نخواهیم داد افرادی به خاطر اختلافات سلیقه ایی و حاشیه ای جلوی توسعه و پیشرفت استان گرفته شود چرا که امکانات و بسترهای لازم برای پیشرفت استان فراهم شده است.

هاشمی افزود: هنر یک مدیر اینست که در سخت ترین شرایط و فشارها،جز به توسعه و پیشرفت استان فکر نکند و به دنبال حاشیه ها و چالش ها نرود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت و توانایی بخش بهداشت و درمان استان کرمانشاه در جهت خدمات دهی به بیماران، خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه ما می توانیم علاوه بر پذیرش بیماران استانهای غربی کشور، بیماران استانهای کردنشین و دیگر مناطق کشور عراق را نیز پذیرش و درمان کنیم.

به گفته مسئولان بیمارستان بیستون، برای تکمیل و تجهیز این دو بخش مبلغ سه میلیاردو 500 میلیون تومان اعتبار نیاز است که تا کنون مبلغ یک میلیارد تومان برای احداث بخش آنژیوگرافی آن هزینه شده است و با راه اندازی این دو بخش زمینه اشتغال 120 نفر در رده های پزشکی، پرستاری و... فراهم خواهد شد.

هم اکنون بیمارستان خصوصی بیستون با 150 تخت به بیماران خدمات رسانی می کند که با احداث و راه اندازی دو بخش جراحی قلب و آنژیو گرافی به 215 تخت افزایش خواهد یافت.