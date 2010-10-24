اسرائیل با اقدام علیه ایران نابود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای کویت،"محمد ناجی عطری" گفت: گمان نمی کنم که جنگی رخ دهد اما اگر شروع کننده جنگ اسرائیل باشد، تبعات جبران ناپذیری برای این رژیم به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: آیا اسرائیل می تواند این حمله که پایان آن، محو این رژیم از صحنه هستی است را تحمل کند؟ هرانسان عاقلی نخست به پرداخت بهایی که درمقابل جنگ علیه ایران می پردازد، فکر می کند.

عطری ادامه داد: آمریکا نمی تواند وارد جنگ جدیدی شود و در تفکر"باراک اوباما "رئیس جمهوری این کشور جنگ جدید جایی ندارد زیرا آنها به اندازه کافی در باتلاق عراق و افغانستان گرفتار هستند و شبانه روز به فکر خروج از این مخمصه هستند.

وی ضمن رد وقوع جنگ جدید در منطقه تاکید کرد: درصورتی که رژیم صهیونیستی قصد جنگ علیه لبنان یا سوریه را داشته باشد پاسخ دردناکی را متحمل خواهد شد.

مقام سوری تصریح کرد: ما باید همیشه در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی آماده باشیم، زیرا اسرائیل همواره درصدد توسعه دامنه جنگ به خارج از مرزهای خود [سرزمین های اشغالی] است.

محمد ناجی عطری ضمن توصیف کردن گروه چهارده مارس به شخصیتهای کارتونی گفت: سوریه این گروه را جدی نمی گیرد.