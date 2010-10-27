نمایشگاه شهدای ترور در خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین برومند عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی نمایشگاه فرهنگی کانون هابیلیان "شهدای ترور" اظهار داشت: این نمایشگاه نوعی تجلیل از فرهنگ شهادت است که توسط فرزندان شهدای ترور در واقع جهت مبارزه با جنگ نرم دشمنان است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را نوعی تجلیل از فلسفه و تاکتیک شهید و شهادت و اعلام انزجار از دشمنان انقلاب دانست.



وی گفت: با هماهنگی و حمایت همه دستگاههای مربوطه انشاالله این نمایشگاه را باشکوه خاص در شان و منزلت شهدای گرانقدرمان برگزار می کنیم.



مدیرکل امور اجتماعی استانداری بیان کرد: این نمایشگاه به مدت پنج روز از 10 آبان تا 14 آبان در مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد برگزار می شود.



برومند ادامه داد: نمایشگاه ما بیشتر تا اوایل سال 88 حول محور شهدای ترور بود اما با توجه به فتنه سال گذشته و فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند باید بصیرت مردم بالا برود بعضی از مسائل روز هم مد نظر قرار گرفت.



وی اضافه کرد: با حمایت و هدایت استانداری بیش از 500 بسته فرهنگی تهیه شده که برای بصیرت دهی مردم بین آنها توزیع خواهد شد .