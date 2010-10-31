تاخیر دوباره پرتاب دیسکاوری از جانب ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پرتاب شاتل دیسکاوری مشابه همیشه برای بار دوم به تاخیر افتاد، اما این بار با این تفاوت که پس از پرتاب این شاتل که زمان آن این بار به روز چهارشنبه تغییر یافته، دیسکاوری دیگر هرگز در پروازهایش تاخیر نخواهد داشت زیرا پس از بازگشت به زمین برای همیشه بازنشسته خواهد شد.

ناسا برنامه پرتاب شاتل دیسکاوری را روز شنبه برای یک روز به تاخیر انداخت تا فرصت کافی برای انجام تعمیرات و بازبینی از ساختار شاتل را در اختیار مهندسان قرار دهد.

پرواز به سوی ایستگاه بین المللی فضایی در ابتدا برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده بود اما به دلیل کشف دو نشت سوخت در شاتل، این برنامه تا روز سه شنبه به تاخیر افتاد.

مقامات ناسا اعلام کردند قصد دارند در بازبینی و تعمیر شاتل وقت کافی صرف کنند و از این رو اکنون سی و نهمین و آخرین پرواز دیسکاوری برای بار دوم به تاخیر افتاده و به روز چهارشنبه چهارم نوامبر موکول شد. از دیگر ویژگی های مهم این پرواز این است که اولین پرواز فضایی روبات فضانورد "استرونات" به شمار می رود.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، ناسا برای پرتاب دیسکاوری تنها تا هفتم نوامبر فرصت دارد و در صورتی که نتواند تا آن تاریخ دیسکاوری را راهی ایستگاه فضایی کند باید ماموریت آن را تا ماه دسامبر به تاخیر بیاندازد.