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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

برترین شرکت در خدمات پس از فروش خودروهای سنگین معرفی شد

براساس اعلام شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، برترین شرکت در ارائه خدمات پس از فروش خودروهای تجاری و سنگین در کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین ارزیابی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، شرکت خدمات فنی رنا به عنوان سازمان خدمات پس از فروش محصولات شرکت سایپا دیزل برای هفتمین سال پیاپی و برای دهمین بار توانست با  کسب بالاترین امتیاز در بین تولید کنندگان خودروهای تجاری و سنگین داخلی، رتبه اول را از آن خود کند.

رامین سارنگ مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا با اشاره به بازدید تاریخی رهبر معظم انقلاب از صنعت خودرو و تاکیدات معظم له در خصوص افزایش سطح کیفیت، تصریح کرد: همزمان با اعمال کنترلهای لازمه از سوی مراجع نظارتی به خصوص وزارت صنایع و معادن و تدوین و ابلاغ آئین نامه جدید خدمات پس از فروش در اوایل سال جاری توسط وزیر صنایع و معادن ، این شرکت با تنظیم برنامه ها و نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد شبکه خدمات پس از فروش ، تلاش کرد ضمن رعایت استانداردهای  ابلاغی از سوی  دولت، برنامه هایی برای دسترسی آسان دارندگان محصولات سایپا دیزل به قطعات و خدمات مطلوب در اقصی نقاط کشور را مهیا سازد.
 
سارنگ تصریح کرد: در این راستا نسبت به توزیع قطعات یدکی اصلی در بسته بندی رنا با هالوگرام اقدام شده تا موجبات اطمینان مصرف کنندگان محصولات سایپا دیزل را از وجود قطعه با کیفیت و مطمئن و ایمن فراهم  آورد.
 
همچنین این شرکت با توسعه شبکه نمایندگان به میزان 70 نماینده و شبکه فروشگاههای مجاز به 60 فروشگاه، امکان بهره گیری از این خدمات را برای مشتریان خود تسهیل کرده است.
کد مطلب 1182221

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