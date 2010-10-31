برترین شرکت در خدمات پس از فروش خودروهای سنگین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین ارزیابی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، شرکت خدمات فنی رنا به عنوان سازمان خدمات پس از فروش محصولات شرکت سایپا دیزل برای هفتمین سال پیاپی و برای دهمین بار توانست با کسب بالاترین امتیاز در بین تولید کنندگان خودروهای تجاری و سنگین داخلی، رتبه اول را از آن خود کند.

رامین سارنگ مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا با اشاره به بازدید تاریخی رهبر معظم انقلاب از صنعت خودرو و تاکیدات معظم له در خصوص افزایش سطح کیفیت، تصریح کرد: همزمان با اعمال کنترلهای لازمه از سوی مراجع نظارتی به خصوص وزارت صنایع و معادن و تدوین و ابلاغ آئین نامه جدید خدمات پس از فروش در اوایل سال جاری توسط وزیر صنایع و معادن ، این شرکت با تنظیم برنامه ها و نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد شبکه خدمات پس از فروش ، تلاش کرد ضمن رعایت استانداردهای ابلاغی از سوی دولت، برنامه هایی برای دسترسی آسان دارندگان محصولات سایپا دیزل به قطعات و خدمات مطلوب در اقصی نقاط کشور را مهیا سازد.

سارنگ تصریح کرد: در این راستا نسبت به توزیع قطعات یدکی اصلی در بسته بندی رنا با هالوگرام اقدام شده تا موجبات اطمینان مصرف کنندگان محصولات سایپا دیزل را از وجود قطعه با کیفیت و مطمئن و ایمن فراهم آورد.

همچنین این شرکت با توسعه شبکه نمایندگان به میزان 70 نماینده و شبکه فروشگاههای مجاز به 60 فروشگاه، امکان بهره گیری از این خدمات را برای مشتریان خود تسهیل کرده است.