درآمدهای عمومی استان مرکزی به 174 میلیارد ریال رسید

ابوالفضل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان در آمدهای عمومی توسط دستگاههای اجرائی از محل در آمدهای مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم، در آمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، در آمدهای حاصل از جرائم و تخلفات، درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی و سایر درآمدهای متفرقه وصول شده است.

وی در آمدهای وصولی استان (شامل در آمدهای عمومی و ملی ) را بالغ بر دومیلیارد 402 میلیون ریال عنوان کرد، اظهار داشت: این درامدها نسبت به مدت مشابه سال قبل 16،7 درصد افزایش نشان می دهد.

کریمی میزان وصولی درآمدهای ملی در استان را بالغ بر662 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 ،12 درصد کاهش داشته است.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان مرکزی اظهار داشت: میزان وصولی در آمدهای عمومی ایجاد شده بالغ بر 249 میلیارد ریال است که نسبت به ماه گذشته از رشد 3،6 درصدی بر خوردار بوده است که باید این رقم به استان ابلاغ اعتبار و تحت عنوان هزینه های جاری و تملک دارایی سرمایه ای هزینه شود.

کریمی اضافه کرد: اداره کل امور مالیاتی استان با 7،94 درصد از وصول در آمدهای عمومی استان (که مشمول در آمدهای مستقیم و غیر مستقیم مالیاتی استان است) رقمی بالغ بر یک میلیارد 648 میلیون ریال را وصول کرده و رتبه اول وصولی در بین سایر دستگاههای اجرایی استان را کسب کرده است.

درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر 162 میلیارد ریال است 5،7 درصد کل در آمدهای مالیاتی استان را در دوره مزبور شامل می گردد، همچنین در آمدهای حاصل از وصول مالیاتی غیر مستقیم استان در همین مدت که فقط شامل مالیات بر کالاها و خدمات به میزان وصولی یک میلیارد 486میلیارد ریال است که حدود 5،29درصد از کل در آمدهای مالیاتی استان را شامل می گردد.

وی تشریح نحوه عملکرد مازاد وصولی در آمدهای دستگاههای اجرائی نسبت به ارقام مصوب برنامه افزود: اداره کل امور مالیاتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک و سایر در آمدها به ترتیب از بیشترین مازاد وصولی بر خوردار بوده اند.