"ساس" برای دانشجویان خوابگاهی دردسر ساز شد

ابراهیم نعیمی مدیر امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید شناسایی بیماری پوستی در اثر "ساس" در یک خوابگاه دانشجویی دخترانه این دانشگاه گفت: با سمپاشی کل خوابگاه و ضد عفونی پتوهای دانشجویان جلوی شیوع بیماری گرفته شد.
خوابگاه دخترانه ای که در آن وجود "ساس" تایید شده دارای ظرفیت اسکان 336 نفر در قالب 24 واحد است. در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه دانشجویان یکی از واحدهای این خوابگاه از نظر بهداشتی دچار مشکلات پوستی شده اند، پزشکان مرکز بهداشت دانشگاه طی بازدیدی از این واحد موضوع را بررسی کرده اند.
به گفته مدیر امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، پزشکان مرکز بهداشت این دانشگاه تایید کرده اند که "ساس" در این واحد خوابگاهی وجود دارد و به این ترتیب بیماران برای درمان به مراکز بهداشتی و درمانی معرفی شده اند.
نعیمی از شیوع این بیماری پوستی در سه واحد دیگر این خوابگاه دخترانه دانشگاه علامه طباطبایی نیز خبر داد و به مهر گفت: با توصیه مرکز بهداشت دانشگاه این خوابگاه را برای یک روز خالی از دانشجو کرده و کل خوابگاه را سمپاشی کردیم. همچنین پتوهای دانشجویان شستشو و ضدعفونی شدند و اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد.
مهری محمدزاده مدیر امور دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) نیز در گفتگو با مهر با تایید شناسایی علائم بیماری در میان دانشجویان در اثر وجود حشره خونخوار "ساس" در یک خوابگاه دانشجویی گفت: اتاق های خوابگاهی که در آن ساس وجود داشت را قرق کرده و سمپاشی کردیم.
محمدزاده افزود: "ساس" در یکی از خوابگاههای مجتمع خوابگاهی گلستان دانشگاه الزهرا (س) موجب بروز ناراحتی در تعدادی از دانشجویان که بیشتر از 12 نفر نبودند شد. در پی بروز این مشکلات، اتاق ها را سمپاشی کردیم و مشکل رفع شد.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه دانشجویانی که دچار مشکل شده بودند به مرکز درمانی کنار خوابگاه معرفی شده اند به مهر گفت: کارهای درمانی بر روی این دانشجویان انجام شده و موارد بهداشتی از جمله اتو کردن لباسها و ضد عفونی کردن که باید رعایت می کردند نیز به این دانشجویان آموزش داده شد.
وی در پاسخ به اینکه "با توجه به مشاهده بیماریهایی با منشأ ساس در دو دانشگاه علامه طباطبایی و الزهرا (س)، آیا وجود این موضوع از سوی دانشگاه به وزارت بهداشت گزارش شده است؟" گفت: فعلا خیر، اما در حال انجام امور مربوط به آن هستیم. ظاهرا بقیه دانشگاهها نیز درگیر این موضوع هستند.
محمدزاده خاطرنشان کرد: دانشجویان باید خودشان مسائل بهداشتی را رعایت کنند. آموزشهای لازم را به دانشجویان ارائه کرده ایم و امیدواریم با رعایت بهداشت دیگر شاهد این ماجرا نباشیم.
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معرفی "ساس" در پایگاه مجازی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه الزهرا (س)
به گزارش مهر، پایگاه مجازی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) حشره موذی "ساس" را با عنوان "ساس چیست؟" معرفی کرده است.
در معرفی "ساس" آمده است: بطور کلی ساس ها موجودات مزاحمی بوده و هر دو جنس نر و ماده آن در تمام مراحل نمفی و بالغ خونخوار بوده و در شب فعالند و در هنگام خونخواری بزاق ترشح کرده و ایجاد تحریک و خارش شدید می کنند.
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