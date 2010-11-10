"ساس" برای دانشجویان خوابگاهی دردسر ساز شد

ابراهیم نعیمی مدیر امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید شناسایی بیماری پوستی در اثر "ساس" در یک خوابگاه دانشجویی دخترانه این دانشگاه گفت: با سمپاشی کل خوابگاه و ضد عفونی پتوهای دانشجویان جلوی شیوع بیماری گرفته شد.

خوابگاه دخترانه ای که در آن وجود "ساس" تایید شده دارای ظرفیت اسکان 336 نفر در قالب 24 واحد است. در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه دانشجویان یکی از واحدهای این خوابگاه از نظر بهداشتی دچار مشکلات پوستی شده اند، پزشکان مرکز بهداشت دانشگاه طی بازدیدی از این واحد موضوع را بررسی کرده اند.

به گفته مدیر امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، پزشکان مرکز بهداشت این دانشگاه تایید کرده اند که "ساس" در این واحد خوابگاهی وجود دارد و به این ترتیب بیماران برای درمان به مراکز بهداشتی و درمانی معرفی شده اند.

نعیمی از شیوع این بیماری پوستی در سه واحد دیگر این خوابگاه دخترانه دانشگاه علامه طباطبایی نیز خبر داد و به مهر گفت: با توصیه مرکز بهداشت دانشگاه این خوابگاه را برای یک روز خالی از دانشجو کرده و کل خوابگاه را سمپاشی کردیم. همچنین پتوهای دانشجویان شستشو و ضدعفونی شدند و اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد.

مهری محمدزاده مدیر امور دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) نیز در گفتگو با مهر با تایید شناسایی علائم بیماری در میان دانشجویان در اثر وجود حشره خونخوار "ساس" در یک خوابگاه دانشجویی گفت: اتاق های خوابگاهی که در آن ساس وجود داشت را قرق کرده و سمپاشی کردیم.

محمدزاده افزود: "ساس" در یکی از خوابگاههای مجتمع خوابگاهی گلستان دانشگاه الزهرا (س) موجب بروز ناراحتی در تعدادی از دانشجویان که بیشتر از 12 نفر نبودند شد. در پی بروز این مشکلات، اتاق ها را سمپاشی کردیم و مشکل رفع شد.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه دانشجویانی که دچار مشکل شده بودند به مرکز درمانی کنار خوابگاه معرفی شده اند به مهر گفت: کارهای درمانی بر روی این دانشجویان انجام شده و موارد بهداشتی از جمله اتو کردن لباسها و ضد عفونی کردن که باید رعایت می کردند نیز به این دانشجویان آموزش داده شد.

وی در پاسخ به اینکه "با توجه به مشاهده بیماریهایی با منشأ ساس در دو دانشگاه علامه طباطبایی و الزهرا (س)، آیا وجود این موضوع از سوی دانشگاه به وزارت بهداشت گزارش شده است؟" گفت: فعلا خیر، اما در حال انجام امور مربوط به آن هستیم. ظاهرا بقیه دانشگاهها نیز درگیر این موضوع هستند.

محمدزاده خاطرنشان کرد: دانشجویان باید خودشان مسائل بهداشتی را رعایت کنند. آموزشهای لازم را به دانشجویان ارائه کرده ایم و امیدواریم با رعایت بهداشت دیگر شاهد این ماجرا نباشیم.

11 توصیه دانشگاه الزهرا به دانشجویان درباره ساس و حشرات مشکوک

به گزارش مهر، دانشگاه الزهرا (س) طی اطلاعیه ای از دانشجویان خواستار شد 11 نکته بهداشتی را در مواجهه با ساس رعایت کنند. بر این اساس دانشجویان باید در صورت مشاهده هر مورد حشره مشکوک به مسؤلین خوابگاه اطلاع دهند. وسایل اضافی موجود در اتاق را که قابل استفاده نیستند از اتاق خارج کرده و در رعایت نکات بهداشتی و تمیزی اتاق تلاش کنند. همچنین لباس های خود را در صورت امکان با آب داغ بشویند و سپس لباس را به ویژه درزهای آن را با اتوی داغ اتو کنند.

بر اساس این اطلاعیه، نگهداری حیوانات اهلی مثل سگ و گربه و یا هر پرنده ای در منزل می تواند باعث وجود ساس در منزل شود. دانشگاه الزهرا (س) از دانشجویان خواستار شده در صورت نگهداری، حتما آنها را به طور مرتب نزد دامپزشک برده و بطور مرتب آنها را استحمام نمایید.

اطلاعیه این دانشگاه در یادآوری به دانشجویان، خرید حیوانات از محله های روستایی و یا آوردن حیوان آلوده به منزل، جابجایی لوازم از منزل دوستان و اقوام به منزل، وجود لانه پرندگان در تراسهای منازل، تردد اقوام یا فامیل از شهرستانهایی که ساس در آنجا وجود دارد را از راههای انتقال حشره خونخوار ساس قلمداد کرده و خاطرنشان کرده است: "انتقال ساس از طریق کتابهای بچه ها به راحتی انجام می گیرد. در گرفتن کتاب از دوستانتان احتیاط کنید و کتابها و روزنامه هایی که از دیگران می گیرید را خوب وارسی نمایید."

این اطلاعیه در توصیه به دانشجویان به هنگام بازگشت از سفر آورده است: "پس از بازگشت از سفر، بخصوص اگر با قطار و یا اتوبوس مسافرت می کنید ساک خود را مستقیماً به داخل منزل یا اتاق خود نبرید بلکه در حیاط و یا بالکن قرار دهید تا مدت 24 ساعت در فضای باز بماند و در صورت داشتن چرخ، حتماًً چرخها را بشویید و اگر احتمال آلودگی دادید ساکها را در یک کیسه زباله بزرگ قرار داده و با اسپری های حشره کش درون آنها را اسپری کرده و درب کیسه را برای مدت 48 ساعت خوب ببندید."