محصولات کشاورزی "کشف رود" زیان آور است

محمود شبستری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: با وارد شدن به دنیای نانو این موضوع صحیح نیست که بگوییم، نمی شود آلودگی سبزی را کشف کرد.

وی افزود: آلودگی پنهان در محصولات کشف رود توسط آزمایشگاه های توانمند، قابل تشخیص و به راحتی مشاهده می شود.

شبستری تصریح کرد: وقتی سبزی ها با فاضلاب آبیاری می شوند، شکی در آلوده بودن نیست و دیگر نیازی به اثبات ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تاکنون حرف دو پهلویی از آلودگی محصولات کشف رود نزده و آنچه به ضرر مردم است را اعلام می کند.