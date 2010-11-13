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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

محصولات کشاورزی "کشف رود" زیان آور است

محصولات کشاورزی "کشف رود" زیان آور است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه فرایند آبیاری محصولات کشف رود فرایندی اشتباه است گفت: آلودگی صددرصدی محصولات کشاورزی کشف رود کاملا قابل تشخیص است.

 محمود شبستری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: با وارد شدن به دنیای نانو این موضوع صحیح نیست که بگوییم، نمی شود آلودگی سبزی را کشف کرد.

وی افزود: آلودگی پنهان در محصولات کشف رود توسط آزمایشگاه های توانمند، قابل تشخیص و به راحتی مشاهده می شود.

شبستری تصریح کرد: وقتی سبزی ها با فاضلاب آبیاری می شوند، شکی در آلوده بودن نیست و دیگر نیازی به اثبات ندارد.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تاکنون حرف دو پهلویی از آلودگی محصولات کشف رود نزده و آنچه به ضرر مردم است را اعلام می کند.
کد مطلب 1189713

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