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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۸

مقدمات راه اندازی مرکز مطالعات شهری در اراک فراهم شد

اراک - خبرگزاری مهر: شهردار اراک گفت: در راستای استفاده از مطالعه و پژوهش در مدیریت شهری، مقدمات تشکیل مرکز مطالعات شهری در اراک فراهم شد.

سید‌مرتضی ‌میری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پژوهش در مدیریت شهری امری مهم به شمار می‌رود و می‌تواند عامل موثری در اجرای هر چه بهتر پروژه‌های شهری باشد.

شهردار اراک مرکز مطالعات شهری را مرکزی با سازکاری جدا از شهرداری معرفی کرد و ادامه داد: این سازمان از هیئت امنا، معاونان، نخبگان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه با ریاست شهردار تشکیل شده است و بر آن است با مردم ارتباط نزدیک برقرار کند و نقطه نظرات مردم را کارشناسی و برای شهرداری ابلاغ کند.

میری تاکید کرد: قرار نیست این سازمان نباید موازی با سازمان برنامه‌ریزی شهرداری حرکت کند، چرا که موازی کاری سبب کندی و در جا زدن در راستای هدف مورد نظر می‌شود.

وی مرکز مطالعات را واحدی مردم نهاد عنوان کرد و خاطرنشان کرد: فعالیت‌های شکل گرفته در حوزه‌ روابط عمومی شهرداری در راستای نظر سنجی و نیاز سنجی، فعالیت ارزنده‌ای به شمار می‌رود.

شهردار اراک با بیان اینکه جلب مشارکت مردم در اصلاح و بهبود شهر گام موثری بوده و مشارکت مردم با در نظر گرفتن نظرات و انتقادات آنان می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات باشد، ادامه داد: مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده‌ یک شهر، شهروندان آن شهر هستند، بر همین اساس ضروری است که مدیریت شهری با اجرای برنامه‌های مدون و مرتب، نظرسنجی و نیازسنجی، رضایت مردم را جلب کند.

شهردار اراک، شهرداری را نهادی اجتماعی عنوان کرد و افزود: نیاز به فعالیت‌های پژوهشی در همه‌ عرصه‌های شهرداری و مدیریت شهری احساس می‌شود.

وی شهر اراک را در حوزه‌های زیباسازی، عمرانی و معابر شهری نیازمند به توجه جدی اعلام کرد و گفت: شهر اراک از لحاظ زیبایی شهری، عمران و معابر شهری دچار عقب‌ماندگی است که شهرداری بر آن است با تمام توان خود در راستای رفع این نقیصه بکوشد.

میری با تاکید بر ارتباط با اسایتد و دانشگاهها بریا ارتقاء سطح خدمات رسانی، تصریح کرد: تمام فعالیت‌های شهرداری باید بر مبنای فرهنگ، پیشینه‌ و مدنیت مردم یک شهر باشد، تا فعالیت مذکور بتواند در میان مردم از مقبولیت خوبی برخوردار شود.

شهردار اراک چشم‌انداز شهر اراک را چشم‌انداز 20 ساله خواند و گفت: این چشم‌انداز از چهار برنامه پنج ساله تشکیل شده است و در حال حاظر در پنج ساله اول چشم‌انداز20 ساله به سر می‌بریم و در این برنامه شهرداری بر آن است برنامه مدونی تدوین کند تا با تغییر مدیریت به چارچوب پروژه های طراحی شده آسیبی وارد نشود.

کد مطلب 1190369

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