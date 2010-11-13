طلاق در آذربایجان شرقی 5 درصد افزایش یافت

رضا عبدالهی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، با بیان اینکه طلاق در سال گذشته سه هزار و 385 مورد در استان به ثبت رسیده است، افزود: آمار طلاق در سال جاری سه هزار و 581 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5.8 در صد افزایش یافته است.

وی هچنین ادامه داد: ازدواج در در هفت ماهه سال جاری 29 هزار و 430 مورد در استان به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 202 درصد افزایش داشته است.

عبدالهی گفت: آمار ثبتی سال گذشته آذربایجان شرقی 28 هزار و 795 مورد ازدواج را نشان می دهد.

80 در صد طلاق ها در آذربایجان شرقی در سالهای اول اتفاق می افتد

مدیر کل ثبت احوال استان گفت: طی تحقیقات و پژوهش های به عمل آمده 80 درصد طلاق ها در سالهای اول ازدواج اتفاق می افتد.

رضا عبدالهی با اشاره به علل طلاق در این استان اظهار داشت: طی تحقیقات به عمل آمده عدم تفاهم اخلاقی و رفتاری، دخالت دیگران و اعتیاد از جمله سه عوامل اصلی و مهم در طلاق در این استان به شمار می روند.

وی، فقر و مشکلات مالی، ازدواج اجباری و عدم علاقه، بددهنی و ضرب و شتم، بیکاری، عدم شناخت طرف مقابل، ارتباط زوجه با طرف دیگر را از دیگر عوامل اصلی طلاق دانست.

عبدالهی ادامه داد: با توجه به تحقیقات انجام شده، سرد مزاجی و عدم توانایی جنسی، توقعات بیجای زوجه، اختلاف سن، نازایی، ازدواج خود سرانه و استقلال مالی زنان در ردیف بعدی عوامل طلاق در استان آذربایجان شرقی بشمار می روند.

30 در صد علل فوت در آذربایجان شرقی مبهم است

عبدالهی گفت: به دلیل ثبت نامشخص و ارائه گزارش های مبهم از سوی پزشکی قانونی 30 درصد از علل ثبت فوت در این استان نا مشخص است.

وی با اشاره به آمار فوت در آذربایجان شرقی گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری 12 هزار و 682 مورد فوت در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2.1 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در سال گذشته 12 هزار و 420 مورد فوت در استان به ثبت رسیده است که نسبت به سال جاری 262 مورد کمتر بود.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به آمار تولد در استان اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری 39 هزار687 مورد ولادت در استان به ثبت رسیده است.