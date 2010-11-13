هیچکدام از گزینه های انتقال آب در کشور قطعی نشده است

علیرضا الماسوندی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر در خصوص مسائل مختلفی سخن گفت که بخش دوم این گفتگو منتشر می شود.

الماسوندی در مورد طرح های انتقال آب در کشور و مواردی که از سوی برخی مسئولان مطرح می شود به خبرنگار مهر گفت: آنچه که در حال حاضر در دنیا مرسوم است این است که برای تامین آب شرب مناطق مختلف باید طرح های انتقال آب اجرا شود.

طرحهای انتقال آب تنها در راستای تامین آب شرب اجرا می شود

وی با تاکید بر اینکه این طرح ها موضوع جدیدی نیست و در همه کشورهای دنیا نیز اتفاق افتاده است، یادآور شد: در کشورمان نیز اولویتی که نظام در دستور کار قرار داده است و در شورایعالی آب نیز مطرح شده انتقال آب تنها برای مصارف شرب است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه اجرای طرح های انتقال آب نیازمند مطالعات پایه است، افزود: به طور قطع این طرح در جایی اجرا می شود که در مبدا طرح از نظر آبی نیازها اشباع باشد و مازاد آن انتقال داده می شود.

الماسوندی با تاکید بر اینکه طرحهای انتقال آب برای مناطقی که در حوزه مقصد سایر منابع پاسخگو نباشد صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: برای انتقال آب پس از انجام مطالعات امکان سنجی مطالعات فاز یک و دو انجام می شود.

اتمام تونل طرح انتقال آب قمرود تا هفت ماه دیگر

وی به طرح انتقال آب از سرشاخه های دز در استان لرستان به استان قم اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به مشکل شهرستان قم از نظر آب شرب این طرح در دست اجرا قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: در سال جاری سد 15 خرداد به کمترین حجم ممکن رسید به طوریکه نباید برای آب شرب استفاده می شد که با مخلوط کردن با چاههای کشاورزی و خریداری شده کیفیت آن به حد مطلوب رسید.

الماسوندی با تاکید بر اینکه طرح قمرود با توجه به وضعیت قم در دستور کار قرار گرفت، بیان داشت: در حال حاضر از تونل این طرح میزان کمی باقی مانده که به سرعت در دو جبهه در حال تکمیل است.

وی با اشاره به اینکه روزانه در این پروژه 10 تا 15 متر پیشروی صورت می گیرد، ادامه داد: اگر با همین سرعت اجرای طرح پیش برود ظرف حداکثر هفت ماه آینده حفاری تونلها تمام خواهد شد.

طرح انتقال آب برای یزد و کرمان در دست مطالعه است

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در مورد دیگر طرح های انتقال آب در کشور نیز گفت: در حال حاضر تعدادی طرح در این زمینه به منظور تامین آب شرب یزد و کرمان در دست مطالعه قرار دارد.

الماسوندی بدون اشاره به مبدا این طرح های انتقال آب تصریح کرد: در حال حاضر گزینه های مختلفی در حال بررسی از ابعاد مختلف فنی و اقتصادی است که هر گزینه ای که منتخب شود استفاده خواهد شد.

هیچکدام از گزینه های انتقال آب در کشور قطعی نشده است

وی با تاکید بر اینکه هنوز هیچکدام از گزینه های انتقال آب در کشور قطعی نشده است، عنوان کرد: یک ایده وقتی مطرح می شود نیاز به مطالعه در ابعاد مختلف دارد که خروجی مطالعات مشخص می کند که این طرح از نظر فنی و اقتصادی قابلیت اجرایی دارد یا نه.

الماسوندی با یادآوری وضعیت بحرانی آب در استان یزد، عنوان کرد: کل جریان سطحی آب در استان پهناور یزد تنها 90 میلیون مترمکعب در سال است.

استفاده از آبهای غیرمتعارف در دستور کار قرار دارد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین در مورد دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده برای تامین نیاز آبی بلند مدت کشور به خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه هایی که در دستور کار قرار دارد استفاده از آبهای غیرمتعارف است.

الماسوندی با بیان اینکه کشور ما یک سوم بارندگی متوسط جهانی را دارد، افزود: همچنین هم اکنون تنها 25 درصد منابع آب تجدیدپذیر را نسبت به متوسط جهانی در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف آب نیز به گونه ای است که زیر حد تنش آبی قرار داریم و در حد بحرانی قرار می گیریم، افزود: با این اوصاف و روند رو به رشد جمعیت کشور باید از منابع مختلف آب موردنیازدر کشور تامین شود.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران یادآور شد: بازچرخانی آب، استفاده از آبهای نامتعارف، باروری ابرها و استفاده از منابع آبی سازندهای سخت از جمله برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد.

دولت موظف است حقآبه پروژه قمرود را به لرستان بدهد

الماسوندی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد اعطای حقابه پروژه قمرود به لرستان عنوان کرد: آنچه که در حوزه های مبدا همواره مورد توجه قرار می گیرد تامین نیازهای مبدا پروژه انتقال آب است.

وی با اشاره به در نظر گرفته شدن سد خان آباد، کمندان و حوضیان برای شهرستان الیگودرز، تصریح کرد: حقابه جریان پایه ای که در منطقه استفاده می شده محفوظ است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: به طور قطع اگر حقابه ای دیده نشده است وزارت نیرو مکلف است مجدد بررسی کند و این حقابه داده شود.

الماسوندی با تاکید بر اینکه حقابه تکلیف قانونی و به گردن ماست، یادآور شد: قرار نیست حق مردم الیگودرز و استان لرستان ضایع شود و دولت موظف است که حقابه ها را مطابق تکلیفی که قانون توزیع عادلانه آب بر عهده ما گذاشته است بدهد.

مقایسه مصرف آب در ایران و برخی کشورهای دنیا

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مصرف آب در کشورهای مختلف دنیا، عنوان کرد: در حال حاضر در کشور برزیل با متوسط بارندگی یک هزار و 700 میلی متر در شبکه های آب یک قطره آب شرب پیدا نمی شود.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به استفاده این کشور از آب بهداشتی در شبکه های آب، ادامه داد: در عمده کشورهایی که دارای میزان بارندگی بسیار بالاتر از کشورمان هستند از جمله ژاپن و اندونزی نیز آب موجود در شبکه تنها قابل استفاده برای استحمام و شستشو است و مردم آب شرب را به صورت بسته بندی خریداری می کنند.

الماسوندی با تاکید بر اینکه ما محدودیت منابع آب داریم، تصریح کرد: باید تلاش شود مردم به سمت مصرف بهینه حرکت کنند.

خشکسالی 10 ساله؛ حیات دریاچه ارومیه را به مخاطره انداخت

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد وضعیت دریاچه ارومیه، عنوان کرد: فاکتورهای مختلفی در کاهش منابع این دریاچه دخیل است که مهمترین آن تغییرات اقلیم و کاهش نزولات جوی است.

الماسوندی با بیان اینکه در برخی سالها 12 میلیارد مترمکعب روان آب وارد این دریاچه می شده است، افزود: به طور متوسط سالانه 4.5 میلیارد مترمکعب ورود آب به دریاچه را داشته ایم.

وی تصریح کرد: ولی متاسفانه با توجه به خشکسالیهای 10 سال اخیر این اتفاق دیگر نیفتاده و از سوی دیگر با افزایش دما با توجه به تغییرات اقلیم و برداشت آب زیرزمینی مشکل دریاچه ارومیه حادتر شده است.

اجرای طرح های انتقال آب به دریاچه ارومیه

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: اثرات طرح های توسعه ای که هنوز آبگیری نشده و به بهره برداری نرسیده کمترین اثر را نسبت به دیگر موارد بر وضعیت دریاچه ارومیه داشته است.

الماسوندی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از وزات نیرو، وزارت جهاد و محیط زیست در این زمینه، خاطرنشان کرد: اجرای طرح های انتقال یکی از برنامه های در نظر گرفته شده برای تامین حداقل های دریاچه ارومیه برای حفظ محیط زیست آن است.

وی مصرف بهینه، کاهش برداشتها، کاهش تبخیر و باروری ابرها را از دیگر برنامه های این کمیته برشمرد و گفت: عمده ترین شاخص برای حفظ دریاچه ارومیه این است که دعا کنیم دوران خشکسالی تمام شود و شاهد نزولات جوی در این منطقه باشیم.

دریاچه ارومیه هیچگاه خشک نخواهد شد

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در مورد برخی اظهار نظرها و اعلام زمان سه ساله برای خشک شدن دریاچه ارومیه، عنوان کرد: دریاچه ارومیه هیچگاه خشک نخواهد شد.

الماسوندی با اشاره به بارشهایی که بر سطح دریاچه فرود می آید، ادامه داد: سطح دریاچه به گونه ای است که با توجه به بارشی که در منطقه اتفاق می افتد خودش یک حجمی را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه زمانهای اعلام شده تنها فرضیات است، تصریح کرد: اقلیم ما بر اساس خواست و اراده خداست چراکه ما در برخی سالها در دریاچه ارومیه شاهد 12 میلیارد مترمکعب جریان ورودی بوده ایم.

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