بانک نرم افزارهای اسلامی در پنج کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر بخش نمایشگاه‌های خارجی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این بانک‌های خودگردان نرم افزارهای اسلامی با هدف ترویج و گسترش فرهنگ غنی اسلامی با رویکردی شعیی راه اندازی می‌شود.



علیرضا احمدلو ادامه داد: ارائه محصولات اسلامی به صورت لوح فشرده و آگاهی دادن این موضوع به مسلمانان کشورهای مختلف جهان، هدف دیگری است که بخش نمایشگاه‌های خارجی مرکز با همکاری بخش ارتباطات بر عهده دارند.



وی با اشاره به اینکه هم اکنون مرکز نور بیش از 200 بانک اطلاعات خودگردان در اقصی نقاط دنیا دارد، اظهار داشت: دانمارک، ترکیه، اندونزی، افغانستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی است که بانک اطلاعات خودگردان نرم افزارهای اسلامی در آن راه اندازی شده است.



مدیر بخش نمایشگاه‌های خارجی گفت: بانک اطلاعات خودگردان در دانشگاه خجند، تاجیکستان، بانک اطلاعات خودگردان در شبکه تلویزیونی اهل بیت(ع) در استانبول، ترکیه، بانک اطلاعات خودگردان در مرکز اسلامی کپنهاگ، دانمارک، بانک اطلاعات خودگردان در مرکز اسلام در خاورمیانه دانشگاه جاکارتا، اندونزی و بانک اطلاعات خودگردان در انجمن اسلامی دانشجویان درّه ترکمن کابل در کشور افغانستان از جمله مراکز تازه تاسیس بانک‌های اطلاعات نرم افزاری مرکز نور هستند.

