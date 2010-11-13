کتاب "شیعیان جمهوری آذربایجان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تاریخچه تشیع در جمهوری آذربایجان، وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی، جمعیت، ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی، آموزش و پرورش و آموزش عالی، فرهنگ، سازمان روحانیت شیعه، روابط با جمهوری اسلامی ایران و حوزه علمیه قم و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات عناوین فصول 10گانه کتاب «شیعیان جمهوری آذربایجان » را شامل می شوند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیعیان در کانون توجهات بین المللی قرار گرفته اند که در این میان تحولات جهانی موجب شده تا شیعیان جمهوری آذربایجان به عنوان دومین کشور شیعی دنیا بر تحرکات سیاسی ـ اجتماعی خود در مسایل داخلی و بین المللی بیفزایند.

ین مهم در کنار موقعیت ژئوپلتیکی و ژئو استراتژیکی جمهوری آذربایجان موجب شده این کشور در معرض هجوم گسترده افکار و عقاید الحادی و انحرافی و نیز محافل صهیونیستی و کشورهای استکباری قرار گیرد که در این میان خلاء ناشی از ناآشنایی مردم با اصول و آموزه های مکتب تشیع بر مشکلات فرهنگی، دینی و اجتماعی، شیعیان جمهوری آذربایجان افزوده است.

این وضعیت به گونه ای است که سرکردگان مذاهب انحرافی و التقاطی داخلی و بین المللی از مسائل فوق سوء استفاده کرده و تلاش می کنند با تغییر دیدگاهها و افکار مردم حتی به تغییر ترکیب جمعیتی شیعه اقدام کنند و شیعیان را از اکثریت بیندازند که در این میان رسالت جهان تشیع مشخص است.

کتاب « شیعیان جمهوری آذربایجان » نیز گامی در راستای معرفی شیعیان این کشور و بیان مشکلات و چالشهای فراروی آنها و نیز ارائه راهکارهای تقویت مبانی تشیع در بین شیعیان جمهوری آذربایجان است.