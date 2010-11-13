امکانات جایگاهی سی ان جی استان البرز دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی پیش از ظهر شنبه در مراسم معارفه رئیس سازمان بازرگانی استان البرز و تودیع مدیر بازرگانی شهرستان کرج در سالن همایشهای مدیریت بازرگانی در کرج افزود: رشد امکانات جایگاهی سی ان جی در کرج و استان البرز نسبتا مطلوب است و باید تلاش کنیم تا این وضعیت همچنان حفظ شود.

وی ادامه داد: همچنین قرار است چندین جایگاه CNG نیز به زودی وارد مدار بهره برداری شود که این امر بسیار مطلوب است و در جهت رفاه شهروندان و کاهش مشکلات مربوطه قرار خواهد گرفت.

فاصله زمانی بین حرکت قطار متروی تهران - کرج کاهش یافت

این مسئول بیان کرد: فاصله زمانی بین حرکت قطار متروی تهران - کرج نیز کاهش یافته و از 15 دقیقه به 10 دقیقه رسیده است که این امر بسیار مطلوب است و موجبات افزایش جابجایی مسافر و رفاه مسافران را فراهم می کند.

فرهادی اظهار داشت: این روزها بحث اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مطرح است وباید دستگاه های ذیربط همه تلاش خود را به کار گیرند تا این طرح به بهترین نحو اجرا شود و موانع سر راه اجرای بهینه آن را از میان برداریم.

افراد سودجو به اهداف خود دست نیابند

وی یادآور شد: در این خصوص باید شرایطی فراهم شود تا آندسته از افراد سودجویی که در زمان اجرای طرح یادشده، قصد سودجویی شخصی را دارند، نتوانند به اهداف خود دست یابند و جلوی سودجویی آنها گرفته شود.

این مسئول اضافه کرد: باید شرایطی ایجاد شود تا هیچ فرد سودجویی نتواند در اجرای بهینه و مطلوب طرح هدفمند کردن یارانه ها اختلالی پیش آورد و با ایجاد اختلال از آب گل آلود ماهی بگیرد.

100 هزار کسبه در منطقه فعالیت می کنند

وی عنوان کرد: 100 هزار کسبه در منطقه فعالیت می کنند که این تعداد بسیار قابل توجه است و باید زمینه های لازم برای فعالیت بهینه آنها در کرج و استان البرز فراهم شود.

سرپرست استانداری البرز خاطرنشان کرد: باید در این خصوص تشکیلات مورد نیاز فراهم شود تا بین کسبه، اتحادیه ها و اصناف هماهنگی مطلوبی وجود داشته باشد ضمن اینکه این امر کمک می کند تا از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

فرهادی گفت: همچنین تحقق این هماهنگی به کاهش مشکلات کنونی کمک می کند که باید به این امر توجه کافی داشته باشیم و زمینه های تحقق هماهنگی یادشده را فراهم کنیم.

تشکیلات مورد نیاز بازرگانی در مناطق مورد نیاز برپا شود

وی افزود: از رئیس سازمان بازرگانی استان البرز انتظار داریم که تشکیلات مورد نیاز بازرگانی را در مناطق مورد نیاز برپا کنند تا فعالیت این تشکیلات در جهت کاهش مشکلات قرار گیرد.

این مسئول گفت: سازمانهای بازرگانی استانها در خصوص کمک به اجرای مطلوب هدفمند کردن یارانه ها یک وظیفه بسیار مهم و تعیین کننده بر عهده دارند که باید به بهترین نحو به این وظیفه عمل کنند.

تشکیل اتاق بازرگانی در منطقه با جدیت دنبال شود

فرهادی یادآور شد: همچنین باید شرایطی فراهم شود که تشکیل اتاق بازرگانی در منطقه با جدیت دنبال شود و در اسروع وقت، شاهد آثار مطلوب ناشی از فعالیت این اتاق در منطقه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای بازرگانی استان ابرز بسیار قابل توجه است فقط کافیست شرایطی فراهم شود که این ظرفیتها و پتانسیلهل به بهترین نحو و به طور کامل شکوفا شوند.