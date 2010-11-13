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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

قالیباف:

پل جوادیه یکی از نمادهای تهران است

پل جوادیه یکی از نمادهای تهران است

شهردار تهران با بیان اینکه از امروز پل جوادیه یکی از نمادهای شهر تهران است گفت: پل جوادیه با اعتبار 40 میلیارد تومان در کاهش زمان تردد مسیر شمال - جنوب شهر تهران نقش بسزایی ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پل جوادیه در جمع خبرنگاران افزود: پل جوادیه از جهت مهندسی و فنی پلی منحصر به فرد و اولین پل سه پایه دنیا با مهندسی و تکنولوژی خاص است.

وی با بیان اینکه این پل از لحاظ معماری جزو زیباترین پلهای جهان محسوب می شود گفت: طرح معماری پل جوادیه از میان 30 طرح انتخاب شده و با توجه به اینکه در ورودی مسیر راه آهن قرار دارد به نوعی می توان آن را دروازه جنوبی شهر تهران دانست.

قالبیباف پل جوادیه را  یکی از سه نماد مهم شهر تهران دانست و اظهار داشت: اگر برج میلاد و برج آزادی را به عنوان دو نماد شهر تهران بدانیم از امروز پل جوادیه نیز یکی از نمادهای دیگر شهر تهران است.

به گفته شهردار تهران، احداث پل جوادیه با 40 میلیارد تومان هزینه در کاهش زمان تردد مسیر شمال و جنوب شهر تاثیر بسزایی دارد.


 

کد مطلب 1190886

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