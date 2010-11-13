به گزارش خبرنگار مهر، در فراخوانان این همایش که در اول اردیبهشت 1390 برگزار می‌شود از استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران دعوت شده است تا پایان بهمن ماه سال جاری چکیده مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

محورهای همایش "سعدی در قصیده" عبارتند از: جایگاه قصاید سعدی در قصیده‌ فارسی، تحلیل و بررسی قصاید عربی سعدی، عرفان و اخلاق در قصاید سعدی، ضرب‌المثلها در قصاید سعدی، تفاوت قصاید سعدی با دیگر قصیده سرایان فارسی، قصاید سعدی و ادبیات پندآموز، مقایسه‌ قصاید سعدی با شاعران عرب، مقایسه‌ زبان سعدی در قصیده با دیگر آثار منظوم و منثور سعدی و شرح و تفسیر یک قصیده‌ سعدی.

سعدی اگرچه به‌عنوان استاد غزل شناخته شده است اما قصاید او نیز به جهاتی دارای ارزش و اعتبار است و اکثر قصاید سعدی حتی آنهایی که در مدح امرا و ملوک سروده شده است، درونمایه‌ اخلاقی و تعلیمی دارد و سرشار از معارف اسلامی است. همایش "سعدی در قصیده" با هدف شناختن ارزشهای ادبی و اخلاقی این شاعر بزرگ برگزار می‌شود.