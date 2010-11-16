عید قربان عید سرسپردگی و بندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: عید قربان پاک‌ترین عیدها است، عید سرسپردگی و بندگی است. عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید نزدیک شدن دل‌هایی است که به قرب الهی رسیده‌اند. عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است.

آنکس که جان شیرین را به قربانگاه محبوب می‌برد به راستی که طریقی نیکو برای تقرب به او یافته‌ است. آنانکه اینگونه بوده‌اند راز دست‌یافتن ابراهیم (ع) به مقام خلیل‌الرحمانی را دریافته‌اند. عید قربان از آن رو عید نامیده شده است که بندگان را از تعلقات رهانیده و مهیای عروج می‌سازد.

دهم ذی‌الحجه‌الحرام، عید سعید قربان را به عموم ملت شریف و مسلمان ایران تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منان مسئلت داریم این ملت را در زیر سایه پیروی از معارف جوشان اسلامی مؤید بدارد و در این روز فرخنده به همه مسلمانان در جوار قرب خود جایگاهی شایسته تعیین فرماید.