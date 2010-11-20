درختان بی پناه جنگلهای گلستان همچنان می سوزند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس اطلاعات کسب شده تا ساعت 23 و 40 دقیقه جمعه شب، آتش سوزی در برخی منطاق جنگل گلستان از جمله منطقه جنوب پارک ملی گلستان بصورت کامل مهار نشده است.

همچنین برای اطقای حریق در سطح جنگل های استان در روز جمعه دو دستگاه بالگرد به منطقه اعزام شد که قرار است دو دستگاه بالگرد دیگر نیز در روز شنبه برای اطفای کامل حریق به منطقه اعزام شود.

بروز آتش سوزی در مناطق کوهستانی و صعب العبور، کار و تلاش نیروهای امدادی، بسیج، ارتش، منابع طبیعی و ... را برای اطفای حریق در سطح جنگل های بکر خزری مشکل کرده است.

همچنین وزش باد و وجود برگهای پائیزی و علفهای خشک در سطح چنگل نیز بر شدت و گستره آتش سوزی افزوده است.

200 هکتار عرصه های جنگلی خسارت دید





براساس اعلام برخی منابع غیررسمی، سطح آتش سوزی در چند روز اخیر به 200 هکتار رسیده است، این درحالیست که هنوز مقامات مسئول آماری در این زمینه ارائه نکرده اند.

مدیرکل مدیرت بحران گلستان جمعه شب با اشاره اقدامات انجام شده برای اطفای حریق در جنگل های استان افزود: آتش سوزی که از روز پنجشنبه در برخی مناطق جنگلی شهرستان مینودشت و پارک ملی گلستان آغاز شده است، به دلیل سخت گذر بودن و خشکی هوا به رغم تلاش دو بالگرد و نیروهای امدادی هنوز مهار نشده است.

رسول حسام بیان داشت: آتش سوزی در مناطق کوهستانی و جنگلی جنوب پارک ملی گلستان و مناطق کوهستانی کندوس کوه مینودشت و روستای دشت استان خراسان شمالی همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اعزام دو ددستگاه بالگرد در منطقه بیان داشت: نیروهای بسیج، مردمی، منابع طبیعی، هلال احمر، سپاه و مردم منطقه برای مهار آتش در حال تلاش هستند.



وی عنوان کرد: با توجه به اینکه منطقه صعب العبور است، در برخی نقاط امکان دسترسی نیروی انسانی نبود، به این دلیل با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور برای اعزام بالگرد اقدام شده است.

تقاضای دو بالگرد دیگر

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به آخرین وضعیت مناطق حادثه دیده گفت: آتش سوزی در پنج تا شش نقطه در حوزه شهرستان مینودشت رخ داده است و در 5 نقطه حریق تحت کنترل درآمده است.

حسام افزود: در منطقه پارک ملی گلستان به دلیل سخت گذر بودن و شرایط نامساعد جوی منطقه از نظر وزش باد تاکنون عملیات اطفای حریق کامل نشده است.

وی یادآور شد: حریق در برخی نقاط پارک ملی گلستان، کنترل شد ولی در برخی مناطق نیز کامل نشده است و برای روز شنبه نیز دو بالگرد دیگر به کمک اعزام می شوند.

وی افزود:امید است روز شنبه با اعزام نیروهای تازه نفس و امدادی و اعزام دو دستگاه جدید بالگرد، بتوانیم آتش سوزی در عرصه های منطقه را مهار کنیم.



دود غلیظ آتش سوزی جنگل در آسمان گلستان





اکنون دود غلیظی ناشی از آتش سوزی در مناطق مختلف جنگلی استان به هوا بر می خیزد و تلاشهای نیروهای امدادی و مردمی همچنان برای اطفای حریق ادامه دارد.

امکانات اطفای حریق سنتی و ابتدایی





به گفته برخی نیروهای مردمی حاضر در عملیات اطفای حریق، وسعت آتش سوزی گسترده است و به دلیل وزش باد و ریزش و وجود برگهای موجود در سطح جنگل هر لحظه بر سطح آتش سوزی افزوده می شود.

این عده تاکید کردند با امکانات سنتی مانند چوب، وسایل دستی، بیل و .. نمی توان شعله های آتش را در این مواقع کنترل کرد و چشم به تلاش بالگرد داریم.



پنج دستگاه آمبولانس، دو دستگاه بالگرد و 50 نیروی هلال احمر نیز در زمینه اطفای حریق در عرصه های جنگلی گلستان فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی جنگل های گلستان از روز چهارشنبه در سطحی از مناطق جنگلی سیجان، ریگ چشمه، کیارام و عرصه های روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت آغاز شد.



همچنین در روز پنجشنبه نیز بخشهایی از عرصه های جمشید آباد در حوزه شرق گلستان دچار حریق شد که تلاشهای نیروهای امدادی و ستاد حوادث غیرمترقبه تا شامگاه برای اطفای این حریق ادامه داشت.



علاوه بر این سطحی از عرصه های جنگلی جنوب پارک ملی گلستان واقع در منطقه صعب العبور تنگه گل دچار حریق شد که امدادگران مشغول مهار بقیه حریق هستند.



هرچند برخی مسئولان از جمله بخشدار گالیکش اعلام می کنند این آتش سوزی سطحی است و بیشتر سطح علفزارهای عرصه های جنگلی دچار اتش سوزی شده است ولی در این حادثه درختانی نیز دچار حریق شدند.



عرصه های جنگلی گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد و بخشی از جنگلهای بکر خزری و هیرکانی منحصر بفرد در جهان بشمار می آید.