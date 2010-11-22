دیواره ساحلی رودخانه کرگانه خرم آباد احداث می شود

وحید رشیدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: با توجه به پیگیری های اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری کار ساخت دیواره ساحلی رودخانه کرگانه آغاز شده است.

وی با اشاره به زیرسازی حد فاصل پل پیروزی تا پل بهداری در راستای ساماندهی وضعیت رودخانه کرگانه، یادآور شد: در طول هفته های آینده کار احداث دیواره ساحلی و آسفالت آن در محل این رودخانه پایان خواهد یافت.

شهردار مرکز لرستان با اشاره به مشکلات عدیده ای که وضعیت این رودخانه برای مردم منطقه به وجود آورده است، خاطر نشان کرد: بارها مردم محلات نزدیک به این رودخانه از عدم لایروبی آن و غیر قابل تردد بودن معابر ساحلی این رودخانه گلایه کرده اند.

رشیدی با اشاره به لایروبی مستمر این رودخانه توسط معاونت خدمات شهری، ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی رودخانه کرگانه در ورودی شهر خرم آباد زمینه رضایت مردم فراهم شود.

کرگانه، رودخانه ای آلوده در ورودی شهر خرم آباد

به گزارش مهر، شهر خرم‌آباد به عنوان مرکز لرستان با ارتفاع تقریبی یک‌هزار و 200 متر از سطح دریا، دارای مسیلی نسبتا بزرگ بوده که سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌ها را در حوضه‌های بالادست خود به سمت رودخانه کشکان و در نهایت به کرخه می‌رساند.

این مسیل که از وسط شهر خرم‌آباد می‌گذرد دارای یک شاخه فرعی به‌نام مسیل کرگانه است که این رودخانه امتداد شرقی و غربی داشته و از ساحل چپ به مسیل اصلی خرم‌آباد ملحق می‌شود.

در سال‌های اخیر با رشد و توسعه ساخت و ساز در شهر هر روز به حریم طبیعی این مسیل تجاوز شده تا جایی که در بعضی از مقاطع از مسیل، آبراهه‌ای بسیار باریک به وجود آمده است.

کم‌ توجهی مسئولان ذی ربط، مردم منطقه و عدم‌ نگهداری و زیبا‌سازی این رودخانه از سال‌های گذشته تا‌کنون باعث شده که امروزه این رودخانه و اطراف آن در اثر ورود فاضلاب های شهری، پسماندهای خانگی و خدماتی و زباله های شهری آن به محیطی غیربهداشتی و مملو از زباله‌ و بوی تعفن تبدیل شود به طوریکه این رودخانه که به نوعی در ورودی شهر خرم آباد قرار دارد علاوه بر زشت کردن چهره شهر موجب آزار شهروندان خرم آبادی نیز شده است.

این در حالیست که در سفر دوم هیئت دولت به لرستان نیز با توجه به اوج درخواست های مردمی برای ساماندهی وضعیت این رودخانه که در میان بافت مسکونی شهر خرم آباد قرار گرفته است تامین اعتبار برای آزادسازی حریم رودخانه "کرگانه" به منظور توسعه بافت شهری به عنوان یکی از مصوبات هیئت دولت در این سفر به تصویب رسید.