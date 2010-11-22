مدارس قرآنی استان مرکزی گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تاکید بر نقش اساسی مدارس قرآنی در ارتقای آموزش‌های دینی افزود: امروزه با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن و تهدید جوانان، پایه ریزی فرهنگ قرآنی از مقاطع پایین تحصیلی نقش مهمی در حفظ کیان خانواده دارد.

وی گفت: از آنجا که قرآن کریم کتابی هدایتگر و انسان ساز و حاوی برنامه‌هایی مدون برای تمامی لایه‌های زندگی بشر است، لزوم فراگیری مفهومی مضامین این کتاب مقدس برای برخورداری از جامعه‌ای سالم و ایده‌آل اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است.

شعبانی فرد با اشاره به بهره گیری از ابزارها و دانش نوین در نظام تعلیم و تربیت اضافه کرد: در نظام جدید آموزشی، پژوهش و مشارکت دانش آموزان در تعلیم و تربیت مورد تاکید سیاستگذاران است.

وی گفت: آگاه سازی و تربیت معلمان، کادر آموزشی و دانش آموزان، از مسایل روز دنیا در قالب توزیع مجلات رشد امری ضروری است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر 200مدرسه قرآنی در استان فعالیت دارد که 22هزار دانش آموز در مقاطع مختلف را تحت پوشش قرار داده است.

سیف الله کریم زاده افزود: این مدارس در راستای اجرای فرمایشات رهبرمعظم انقلاب و با توجه به منشور توسعه فرهنگ قرآنی در واگذاری آموزش عمومی قرآن کریم به وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده است.

وی گفت: راه اندازی مدارس قرآنی با هدف توسعه فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان و ترویج فرهنگ قرآن خوانی می‌باشد.

حمایت از مدارس قرانی و اختصاص 12میلیون تومان اعتبار در راستای ایجاد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و خرید مجلات رشد در مدارس از مصوبات این جلسه بود.